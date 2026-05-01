「刀剣乱舞」出演・中村泰仁、俳優活動を無期限休止 理由は説明せず「秘密保持契約の都合上」
【モデルプレス＝2026/05/01】俳優でマルチクリエイターの中村泰仁（32）が2026年4月30日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。俳優としての活動を無期限休止すると報告した。
【写真】無期限休止発表「ヒロアカ」俳優、プラベ感満載ショット
中村は同年3月31日、自身の公式ブログにて「2026年4月末日をもちまして、俳優としての活動を無期限休止いたします」と発表。続けて「休止の理由としては、病気や怪我、結婚といった私生活の変化によるものではありません」とし「本来であれば詳細を説明すべきところ、今後の活動については秘密保持契約の都合上、詳しくお話しすることが叶いません。どうか温かく見守っていただけますと幸いです」と説明した。
また「これは、私が「なりたい自分」へ近づくための、そして、より多くの方々に感動や幸せを届けられる存在になるための前向きな選択です」とつづり「俳優として過ごしてきた時間は、私にとって何物にも代えがたい幸せな日々でした」「これまでの学びや経験があったからこそ、今回の決断に至ることができました」と記していた。
そして今回「本日をもちまして、俳優活動を無期限休止とさせていただきます」と改めて報告し、「これまでの経験を糧に新たな場所で精進してまいります」「またいつか、どこかで成長した姿でお会いできる日を楽しみに頑張ります」と結んだ。
中村は1994年4月30日生まれ。京都府出身。劇団Patch、劇団そとばこまちを経て、フリーで活動していた。2023年にミュージカル「刀剣乱舞」千子村正 蜻蛉切 双騎出陣 アンダー、「僕のヒーローアカデミア“最高の英雄”」、2024年にミュージカル「黒執事」〜寄宿学校の秘密〜、「刀剣乱舞」陸奥一蓮アンダー、2025年には「桃源暗鬼 −練馬編−」など、数多くの人気舞台に出演していた。（modelpress編集部）
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◆中村泰仁、俳優としての活動を無期限休止
中村は同年3月31日、自身の公式ブログにて「2026年4月末日をもちまして、俳優としての活動を無期限休止いたします」と発表。続けて「休止の理由としては、病気や怪我、結婚といった私生活の変化によるものではありません」とし「本来であれば詳細を説明すべきところ、今後の活動については秘密保持契約の都合上、詳しくお話しすることが叶いません。どうか温かく見守っていただけますと幸いです」と説明した。
そして今回「本日をもちまして、俳優活動を無期限休止とさせていただきます」と改めて報告し、「これまでの経験を糧に新たな場所で精進してまいります」「またいつか、どこかで成長した姿でお会いできる日を楽しみに頑張ります」と結んだ。
◆中村泰仁、舞台「刀剣乱舞」などに出演
中村は1994年4月30日生まれ。京都府出身。劇団Patch、劇団そとばこまちを経て、フリーで活動していた。2023年にミュージカル「刀剣乱舞」千子村正 蜻蛉切 双騎出陣 アンダー、「僕のヒーローアカデミア“最高の英雄”」、2024年にミュージカル「黒執事」〜寄宿学校の秘密〜、「刀剣乱舞」陸奥一蓮アンダー、2025年には「桃源暗鬼 −練馬編−」など、数多くの人気舞台に出演していた。（modelpress編集部）
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