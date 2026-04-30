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意外と知らない音楽業界のタブー。ジャンルごとに存在する「書いてはいけない歌詞」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」が、「もし「あいみょん/ハルノヒ」の舞台が麻布十番駅だったら？｜マナーを守りロッキンコンテストに優勝した裏話【ジャンルのタブー】」を公開した。動画では平井拓郎が、音楽ジャンルごとに存在する「書いてはいけない歌詞」について解説し、曲と歌詞を合致させるためのジャンルマナーの存在を明かしている。



平井はまず、音楽にはサウンドのイメージだけでなく、ジャンルごとに背負うべき精神性や暗黙のルールがあると定義する。例えばフォークソングは、労働者や庶民の音楽であり、等身大の青春を歌うものだと説明。そのため、タワマンに住んでBMWを乗り回すような成金的な描写や、「麻布十番」「広尾」といった富裕層を想起させる街を舞台にした歌詞はふさわしくないと語った。また、ヒッピー文化を背景とする音楽では、精神主義が重んじられるため、物質主義を歌うことはタブーだと指摘している。



続いて、ヒップホップとパンクの派生であるグランジの違いに言及。ヒップホップは起業家精神を持ち、ストリートから「成り上がる」ことを肯定するジャンルである一方、グランジで出世を歌うのはタブーだという。グランジは社会に居場所のない層の鬱屈した思いを表現しており、暴動を起こすほどの活力はないものの「今は嫌だ」と現状への不満を歌うのがマナーであると解説した。



さらに、これらのジャンルマナーを破ってしまった場合のリスクに対し、平井は「警察に捕まるわけではないが、シーンから無視される」と断言。求めている価値観が変わった場合は、バンドを解散させたり改名したりして筋を通すのが一般的だと語った。



平井は「サウンドよりも実は歌詞のほうが重い」と述べ、禁止事項であるジャンルマナーを理解することの重要性を強調。音楽ジャンルとは単なる曲調の違いではなく、背後にある精神性や価値観の違いであると結論づけた。