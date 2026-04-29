贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。ESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べておいしいと感じたスイーツをリアルにレポートします。今回は、いろいろな柄の猫クッキーがぎゅっとつまった、とびきり愛らしいクッキー缶。見た目のかわいさはもちろん、発酵バターが香る本格的な味わいにも注目です。

※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手に見つけ、許諾を取って紹介しています。編集部の予算の都合上、商品は各店舗より提供いただき、試食しております。

【写真】まるで猫カフェ気分⁉

フェアリーケーキフェア「Miracle Cat Cookie Tin（神様のいたずら ネコクッキー缶）」

今回注目したのは、Fairycake Fairの「Miracle Cat Cookie Tin （神様のいたずら ネコクッキー缶）」。ミュージシャンの坂本美雨さん、イラストレーターの前田ひさえさんとコラボレーションして生まれたクッキー缶で、“神様のいたずら”と呼ばれる個性豊かな猫の模様をクッキーで表現しています。

売り上げの一部は動物愛護団体へ寄付されるそうで、お菓子を楽しみながら猫たちの保護活動につながるというストーリーにも惹（ひ）かれました。

・「Miracle Cat Cookie Tin （神様のいたずら ネコクッキー缶）」￥2700（Fairycake Fair）

●まずはパッケージをチェック！

まず目を引くのが、猫たちが描かれた缶のデザイン。前田ひさえさんによる、水彩画のような優しいタッチのイラストがなんとも愛らしく、思わず飾っておきたくなります。

模様まで違う！見ているだけでも楽しいクッキーたち

フタをあけると、さまざまな柄の猫クッキーがたくさん。白黒模様や三毛猫のような柄まで、一枚一枚表情が違っていて、「どの子にしよう？」と選ぶ時間まで楽しくなります。

そのワクワク感は、まるで猫カフェでお気に入りの猫を探しているよう。いろいろな猫たちを眺めながら、「この子かわいい！」と見比べたくなる楽しさがあります。

手づくりならではの表情の違いにも温かみがあり、大量生産のお菓子にはない特別感を感じました。

発酵バターの香りが広がる。見た目だけじゃない満足感

それでは実食タイムです！ ころんとした見た目から、食べごたえのあるかためのクッキーを想像していたのですが、食べてみると意外にも軽やか。サクサクとした食感が心地よく、ついもう一枚…と手が伸びてしまいます。

そして印象的だったのが、発酵バターの豊かな香り。缶をあけた瞬間から、ふわっと香ばしい香りが広がります。

クッキーは、発酵バターのコクを楽しめるシンプルなものをはじめ、カカオのほろ苦さが感じられるタイプ、華やかなアールグレイが香るものなど全部で5種類。さらに、カカオ生地を混ぜ込んだ、まだら模様のクッキーもあり、猫の柄を思わせるかわいさにも心がくすぐられます。

個包装になっているので、少しずつ楽しめるほか、家族や友人とシェアしたり、ちょっとしたおすそ分けがしやすいのもうれしいポイントです。

見た目のかわいさだけでは終わらない、満足感のあるクッキー缶でした。猫好きの人へのギフトにはもちろん、自分へのごほうびにもおすすめです。

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください