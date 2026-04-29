[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第13節](ロートF)

※14:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[奈良クラブ]

先発

GK 96 マルク・ヴィト

DF 22 生駒稀生

DF 27 中山雅斗

DF 33 佐藤大翔

DF 36 石井大生

MF 7 田村亮介

MF 10 森田凜

MF 20 國武勇斗

MF 50 芝本蓮

MF 54 川崎修平

FW 17 田村翔太

控え

GK 1 宮澤樹

DF 8 吉田新

DF 16 奥田雄大

DF 40 吉村弦

MF 18 後藤卓磨

MF 21 戸水利紀

MF 37 濱名元希

MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ

FW 14 望月想空

監督

大黒将志

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 99 村田侑大

DF 4 小林大智

DF 22 藤森隆汰

DF 23 松本大地

MF 8 高野裕維

MF 10 佐々木敦河

MF 11 三好麟大

MF 16 上月翔聖

MF 73 田中稔也

MF 88 濱託巳

FW 13 河田篤秀

控え

GK 1 大野来生

DF 3 福宮弘乃介

DF 5 深川大輔

MF 7 金原朝陽

MF 76 三門雄大

FW 9 新谷聖基

FW 18 青戸翔

FW 33 長疾風

監督

吉本岳史