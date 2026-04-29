奈良vs高知 スタメン発表
[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第13節](ロートF)
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 22 生駒稀生
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 1 宮澤樹
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 40 吉村弦
MF 18 後藤卓磨
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
FW 14 望月想空
監督
大黒将志
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 99 村田侑大
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
DF 23 松本大地
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 11 三好麟大
MF 16 上月翔聖
MF 73 田中稔也
MF 88 濱託巳
FW 13 河田篤秀
控え
GK 1 大野来生
DF 3 福宮弘乃介
DF 5 深川大輔
MF 7 金原朝陽
MF 76 三門雄大
FW 9 新谷聖基
FW 18 青戸翔
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 22 生駒稀生
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 1 宮澤樹
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 40 吉村弦
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
FW 14 望月想空
監督
大黒将志
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 99 村田侑大
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
DF 23 松本大地
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 11 三好麟大
MF 16 上月翔聖
MF 73 田中稔也
MF 88 濱託巳
FW 13 河田篤秀
控え
GK 1 大野来生
DF 3 福宮弘乃介
DF 5 深川大輔
MF 7 金原朝陽
MF 76 三門雄大
FW 9 新谷聖基
FW 18 青戸翔
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史