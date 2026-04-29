【誕生月別】燃えるような恋に発展するかも。「この春、恋に前向きになれる人」のは何月生まれ？　占い師のアドバイス付き＜第5〜8位＞

4月は、人の異動や引っ越しが増え、心が揺れやすくなるタイミング。ただ、出会いの入れ替わりが激しいこの時期だからこそ、春に恋へ前向きになれると、チャンスはぐっと広がります。

「この春、恋に前向きになれるか」を知りたい時は、自分の誕生月をチェックしてみるといいでしょう。なぜなら、人の性格傾向には「生まれ月」が深く関係していると言われているからです。

今回は、誕生月別に見る「この春、恋に前向きになれる人」をランキング形式でご紹介します。

■「この春、恋に前向きになれる人」をランキング形式で紹介

本記事では、誕生月別に「この春、恋に前向きになれる人」をランキング形式で紹介します。

◇第5位 8月生まれ

太陽のように明るい8月生まれは、どんな時もエネルギッシュ。すてきな出会いがあれば、燃えるような恋に発展することも多いです。笑顔で日々を過ごすと、より恋愛運がアップします。

◇第6位 11月生まれ

積極的で明るい11月生まれは、別れの多い春も、ポジティブです。好きなら「好き」とハッキリ言うため、恋のゲット率は高め。いい出会いがあれば、自分からアプローチしていくことでしょう。

◇第7位 5月生まれ

自己アピールが上手な5月生まれは、新生活でも恋に進展しやすいタイプ。相手に誠実さを求める傾向があるので、パートナーを探す時は「誠実さ」をしっかりチェックしておくことをおすすめします。

◇第8位 12月生まれ

自由奔放な12月は、自分の気分次第ではあるのですが、基本的に落ち込むことはほぼありません。どんな時も、楽しく時間を過ごせるタイプなので、恋にも前向きに取り組めるはずです。

■どんな時も恋に前向きになるために

春は、出会いと別れが増える時期。心が揺れやすい時期ですが、だからこそ意識して「笑顔」でいることで、良いご縁を引き寄せやすくなります。

人との入れ替わりが多い春だからこそ、一つひとつの出会いを大切にする気持ちを忘れないことも大事です。その意識を持てば、どんな時であれ、出会いや恋愛にも前向きに向き合えるはずです。

「恋に前向きになれる人」ランキング第1〜12位まで公開中！

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（みくまゆたん）

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