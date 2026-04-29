渡辺美奈代、簡単＆豪華な手作り中華…夫はコーンスープ６杯完食
歌手でタレントの渡辺美奈代が27日までにオフィシャルブログを立て続けに更新。簡単・豪華な“手作り中華”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
25日、「夕食の準備」と題してブログを更新。「始めまーす」と夕食作りをスタートさせたこととともに、「今日は中華」とメニューを明かした。
「もやしくんの好きな」と題したブログでは、夫の“もやし君”の好物だというコーンスープも用意したことを報告。調理中のキッチンでは、愛犬が“じーーーっと”見つめる様子も公開され、「両手が可愛いすぎる」と微笑ましい一コマも。
さらに「コーンスープ」と題してブログを更新すると、「もやしくん ６杯食べてました笑」と明かし、家族の食欲旺盛な様子も紹介。
最後は、電子レンジで手軽に作れる豚肉とレタスの蒸し料理にネギだれをかけた一品やピリ辛ダレをかけたやわらかく仕上げられた鶏肉料理、ふんわりとした卵が広がるコーンスープ、食欲そそる麻婆豆腐など彩り豊かな中華料理が並ぶ写真とともに「夜ごはん」「ご馳走様でした」とつづり、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「中華！絶対美味しい」「美奈代ちゃん 優しい」「真似したい」「スゴーーーーイ」「良いなーーーご立派！！！」「とっても美味しそう」 「６杯！すごい」「この間は４杯！今日は６杯！記録更新」「もやしくんお腹ポンポコリンですね」「麻婆豆腐辛そうで美味しそう」「中華料理全部めっちゃ美味しそう」や「リルちゃん、可愛い可愛い可愛い」「お手々…可愛い」「じーっと見つめて可愛い」「見ていますね」「ストーカーリルちゃん可愛い」「マミーしゃんのこと大好き過ぎて困っちゃいますね」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
「もやしくんの好きな」と題したブログでは、夫の“もやし君”の好物だというコーンスープも用意したことを報告。調理中のキッチンでは、愛犬が“じーーーっと”見つめる様子も公開され、「両手が可愛いすぎる」と微笑ましい一コマも。
さらに「コーンスープ」と題してブログを更新すると、「もやしくん ６杯食べてました笑」と明かし、家族の食欲旺盛な様子も紹介。
最後は、電子レンジで手軽に作れる豚肉とレタスの蒸し料理にネギだれをかけた一品やピリ辛ダレをかけたやわらかく仕上げられた鶏肉料理、ふんわりとした卵が広がるコーンスープ、食欲そそる麻婆豆腐など彩り豊かな中華料理が並ぶ写真とともに「夜ごはん」「ご馳走様でした」とつづり、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「中華！絶対美味しい」「美奈代ちゃん 優しい」「真似したい」「スゴーーーーイ」「良いなーーーご立派！！！」「とっても美味しそう」 「６杯！すごい」「この間は４杯！今日は６杯！記録更新」「もやしくんお腹ポンポコリンですね」「麻婆豆腐辛そうで美味しそう」「中華料理全部めっちゃ美味しそう」や「リルちゃん、可愛い可愛い可愛い」「お手々…可愛い」「じーっと見つめて可愛い」「見ていますね」「ストーカーリルちゃん可愛い」「マミーしゃんのこと大好き過ぎて困っちゃいますね」などの声が寄せられている。