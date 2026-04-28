「また買いたい」「移動中の列車でも食べやすい」―グランスタ東京「店長101人が選ぶ弁当BEST10」はGWの駅弁選びの参考になる。

東京駅「グランスタ東京」で店長101人が本音で選んだ"推し弁当BEST10"（※）が、2026年4月8日に公開されました。

ロケ弁で人気のカレーや肉厚牛たん、贅沢ステーキ重まで、東京駅限定の絶品弁当が勢ぞろい。GWの駅弁選びにもぴったりの注目ランキングです。

見かけたら絶対買っちゃうおいしさ！

●10位「山形県産雪降り和牛ステーキ重」肉卸小島（改札内1F 中央通路エリア）

厳しい寒暖差の中で育った"雪降り和牛"を使用した贅沢なステーキ重。きめ細かなサシが特徴で、口どけのよい脂と上品な甘みが広がります。丁寧に焼き上げられた肉はやわらかく、ひと口ごとに満足感のある味わい。特別な日のご褒美にも選びたくなる一品です。

100g・3650円から、希望のグラム数に合わせての販売です。150gなら5250円です。

●9位「特上焼鳥重」名古屋コーチン専門 伊藤和四五郎商店（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

名古屋コーチンを使用した焼鳥を中心に、だし巻き卵などを詰めた贅沢なお弁当。香ばしく焼き上げられた鶏肉はジューシーで、噛むほどに旨味が広がります。複数の部位が楽しめるため食べ応えもあり、お弁当としてはもちろん、お酒のお供にもぴったりです。

価格は1790円。

●8位「蟹飯弁当」うぶか（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

蟹と海老の出汁でじっくり炊き上げたご飯に、蟹のほぐし身をたっぷりのせた贅沢なお弁当。口に入れた瞬間に広がる濃厚な旨味が特徴で、甲殻類好きにはたまらない味わいです。シンプルながら素材の良さが際立ち、最後まで満足感が続く仕上がりになっています。

価格は1650円。

●7位「グランスタ東京限定 サンドイッチパック」サンドイッチハウス メルヘン（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

毎日店内で手作りされるサンドイッチを詰め合わせた限定セット。タマゴやエビカツ、フルーツサンドなど人気の具材がバランスよく入り、彩りも華やかです。軽やかな口当たりで食べやすく、幅広い世代に支持される一品。どれを食べても外れがない安心感も魅力です。

価格は972円。

●6位「東京駅丸の内駅舎 三階建て弁当」とんかつ まい泉（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

ヒレかつサンド、かつ丼、そぼろごはんの3種が楽しめる贅沢な三段重。それぞれ異なる味わいが詰まっており、最後まで飽きずに楽しめます。東京駅の駅舎を描いたパッケージも印象的で、旅気分を高めてくれるのもポイント。シェアしやすく、お土産にもおすすめです。

価格は1250円。

●5位「グランスタ限定5種いなり詰合せ」豆狸（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

定番のいなり寿司に加え、東京駅限定の味も楽しめる5種セット。レンガ模様の焼き印入りなど見た目にも遊び心があり、お土産にもぴったりです。ふんわりとした油揚げとほどよい酸味のご飯のバランスがよく、軽やかに食べられるのも魅力。移動中や軽食にも重宝します。

価格は1001円。

●4位「グランスタ東京 すき焼弁当」浅草今半（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

老舗すき焼店の味をそのまま楽しめる人気弁当。厳選された銘柄牛を秘伝の割り下で丁寧に炊き上げ、肉の旨味と甘みをしっかり引き出しています。ご飯にも味がしみ込み、ひと口ごとに満足感が広がる仕上がり。世代を問わず支持される、東京駅を代表する一品です。

価格は2592円。

1位は「あとからくる辛さが大好き」（30代・女性）

●3位「つばめ風ハンブルグステーキ弁」駅弁つばめグリル（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

店内で挽き肉から仕込むこだわりのハンブルグステーキを、お弁当で楽しめる贅沢な一品。自家製ビーフシチューとともにアルミホイルで包むことで、旨味と香りをしっかり閉じ込めています。開けた瞬間に広がる芳醇な香りも魅力で、ごはんとの相性も抜群。満足感の高い王道洋食弁当です。

＜投票コメント（一部抜粋）＞

「大好きなつばめグリルのハンブルグステーキが、お弁当で食べられるのがうれしいです。家族に買って帰ると、必ず喜んでもらえます」（20代・女性）



「ハンブルグステーキがジューシーでボリュームもあり、満足感のあるお弁当です」（20代・男性）

価格は2030円。

●2位「牛たん弁当 柚子胡椒味」伊達の牛たん本舗（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

厚さ約1cmの牛たんは食べ応え抜群で、噛むほどにジューシーな旨味が広がります。爽やかな柚子胡椒がアクセントとなり、最後まで飽きずに楽しめる味わいに。牛たんしぐれ煮や南蛮みそ漬などの付け合わせも充実しており、仙台の名物を一度に堪能できる満足度の高いお弁当です。

＜投票コメント（一部抜粋）＞

「肉厚の牛たんに、ピリッとした柚子胡椒がアクセントで、ずっと食べていたい味。ボリュームもあるので、満足感が非常に高いです」（40代・男性）



「牛たんを食べるなら「伊達の牛たん」と決めています。ボリュームもあり、柔らかいのでとても満足感があります」（40代・男性）



「よく自分で買っているから」（20代・女性）

価格は2230円。

●1位「ミートミックスカレー Bタイプ」オーベルジーヌ（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

芸能人のロケ弁としても知られる名店の看板カレーです。ビーフ・ポーク・チキンの3種の肉を贅沢に使用し、それぞれ異なる調理法で旨味を引き出しています。フルーティーな甘さのあとにじんわりと辛さが広がる奥深い味わいで、移動中でも食べやすい点も高評価。リピーターが多いのも納得の一品です。

＜投票コメント（一部抜粋）＞

「カレーのルーのフルーティーな甘さもあり、あとからくる辛さが大好きでやみつきになります。移動中の列車でも食べやすいので大変おすすめです！」（30代・女性）



「とても有名なので、購入しました。カレーの味がとてもおいしかったです。また買いたいと思いました」（40代・男性）



「月に一度、休憩で食べるほど好きです」（40代・男性）

価格は1696円。

●ランクイン商品一覧

店長101人が本音で選んだ今回のランキングは、東京駅でのお弁当選びの参考になる内容です。どの弁当も改札内で買うことができ、移動中にサッと購入できるのが魅力。ゴールデンウィークの旅行や帰省のおともに、ぜひチェックしてみて。

※ランキングは、2026年2月16日〜23日の期間、グランスタ東京・丸の内に在籍するショップの各店長を対象とした任意投票の結果に基づきます（回答者101人、自社及びグループ会社以外の商品に投票）。対象は、年間を通して販売しているグランスタ東京限定販売商品より選出（期間限定商品は対象外）、一部対象外のショップがあります。

東京バーゲンマニア編集部