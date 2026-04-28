【40代のボディ老け対策】保湿だけじゃ足りない。“つるんと見える肌”を作る３つの正解ケア
腕をまくったときや羽織りを脱いだ瞬間、ふと目に入る肌の質感で“年齢の印象”が変わると感じたことはありませんか？しっかり保湿しているのに、どこかカサつく、ハリがない…。それは単なる乾燥ではなく、ターンオーバーの乱れやくすみなど、複合的な要因が重なっているサインかもしれません。大人のボディケアは「潤すだけ」から一歩進めることが鍵です。
“落とすケア”が足りていない。毎日使える角質ケアで質感を底上げ
まず見直したいのが、古い角質をため込まない習慣。肌表面が整っていないと、どんな保湿もなじみにくく、結果的にざらつきやくすみが残りやすくなります。そこで取り入れたいのが「サナティ エステニー ソルティスクラブ エンリッチモイスト」。ボディソープとしても使える設計で、洗いながら角質ケアができるのがポイントです。
▲サナティ エステニー ソルティスクラブ エンリッチモイスト 350g ￥1,320（税込） ※価格は編集部調べ / （右画像）シャリシャリとしたテクスチャー。泡立てネットで泡立てるとふわふわの泡に。
泡立てるとふんわりとした質感に変わり、肌あたりはやさしいのに、洗い上がりはなめらか。はちみつなどの保湿成分も配合されているため、つっぱりにくく、毎日のケアに取り入れやすいのも魅力です。
“塗るだけ保湿”から卒業。スキンケア級成分で透明感を引き出す
角質を整えた後は、ボディにも“成分で整えるケア”を。「ヴァセリン グルタヒア ボディローション」は、グルタチオンや４種のヒアルロン酸を配合し、乾燥だけでなくキメやくすみにもアプローチできる設計です。
▲ヴァセリン グルタヒア ボディローション ナイトリペア、ヴァセリン グルタヒア ボディローション ブライトニング 各170ml 各￥822（税込） ※価格は編集部調べ / （右画像）塗り広げていくと水のようになじみがよく、ベタつきもなしです
ブライトニングタイプはナイアシンアミド配合で明るい印象に、ナイトリペアは加水分解コラーゲン配合でしっとり感をサポート。水のように軽く広がるテクスチャーで、ベタつかず日常に取り入れやすいのも大人世代に嬉しいポイントです。
“続けられるか”が仕上がりを変える。ミストで手軽にうるおい補給
忙しい日は、丁寧なケアが難しいこともあります。そんなときは、手間をかけずに整える工夫を。「MiMC オーガニックローズスキンミスト」は、シュッとひと吹きでうるおいとツヤを補えるミストタイプです。
▲MiMC オーガニックローズスキンミスト 110g ￥4,950（税込） ※価格は編集部調べ
ブルガリアンローズ由来のエマルションウォーターが肌のうるおいをサポートし、みずみずしい質感へ。細かなミストとやわらかな香りで、ケアの時間そのものがリフレッシュにつながります。ボディだけでなくヘアにも使えるため、外出先での乾燥対策にも活躍します。
大人の肌は「何を使うか」だけでなく、「どう続けるか」で差がつきます。落とす・整える・補うを無理なく習慣にすることで、ふとした瞬間の肌印象は変わっていくもの。頑張りすぎないケアを味方に、自然と触れたくなる肌感を育てていきましょう。＜text＆photo：Hiromi Anzai 問（エステニー）：常盤薬品工業株式会社 お客様相談室（サナ） 0120-081-937 問（ヴァセリン）：https://www.vaseline.jp/ 問（MiMC）：https://www.mimc.co.jp/shop/contact/contact.aspx＞
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