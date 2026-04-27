Snow Manがオールブラックで集結！圧巻ビジュアルとギャップある笑顔に「めめカラーで嬉しい」「わちゃわちゃ見てるだけで幸せ」「舘様髪短い」「しょっぴー髪暗くなってる」の声

【動画＆写真】Snow Man『CDTV』コメント／「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」ジャケット写真／「君を守りにきた選手権」

『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）の公式SNSが更新され、4月27日放送回に出演するSnow Manのコメント動画が公開された。

■Snow Man、オールブラックで統一された洗練スタイル

公開された動画には、メンバー全員がブラックを基調とした衣装に身を包み、シックでクールな雰囲気をまとった姿が収められている。

レザーやマットな素材、ジップやチェーンなどディテールの異なるアイテムを取り入れつつも、全体としては統一感があり、それぞれの個性が際立つスタイリングに仕上がっている。

まず深澤辰哉が「SAVE YOUR HEART」と「オドロウゼ！」の2曲を披露することを発表すると、「オドロウゼ！」の見どころについて、佐久間大介は「映像に注目してもらいたい」とアピール。

さらに「SAVE YOUR HEART」の見どころについては、宮舘涼太が「フルサイズです。たくさん踊ってます。歌詞にも注目していただきたい」と伝えた。

ファンからは「黒衣装のビジュ強すぎる」「わちゃわちゃSnow Man見てるだけで幸せ」「ひーくんのヘアメ好き」「しょっぴー髪暗くなってる」「黒衣装なのみんな心で繋がってる感じがしてグッとくる」「めめカラーで嬉しい」「舘様髪短い」などの声が寄せられている。

■「かっこいいと思う調味料はなんですか？」をテーマにトーク

■黒衣装の「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」ジャケット写真

■「君を守りにきた選手権」動画

Snow Man

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