日本テレビは26日、同日放送の「世界の果てまでイッテQ」（日曜午後7時58分）で、今年の「24時間テレビ49−愛は地球を救う−」（8月29日〜30日放送、東京・両国国技館）のテーマが「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」となったことを発表した。総合司会は、14年から長きにわたり「24時間テレビ」を支えてきた羽鳥慎一、水卜麻美両アナウンサーに加え、ウッチャンナンチャン内村光良（61）が初就任した。その他の出演者などは今後随時発表される。

身近で温かいメッセージを発信すべく、放送49回目を迎える今年のテーマを「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」とした。ひとりひとりの「わたし」が語る、家族の物語を通して見えてくる、今、そしてこれからの「社会のあり方や問題」を見つめる。時代が変わり社会が複雑になる中で「血のつながり」だけではない「心のつながり」も描き、「家族」という単位から社会を考える。

同番組総合プロデューサーの天野英明氏は今年のテーマについて「ひとりひとり違う『家族』の物語をできるだけ多く取材させていただき、お伝えし、それを紡いでいくことで、今の日本の社会を見つめ直していきたい。もしその中で、支援を必要とする方がいるのであれば、24時間テレビがひとつのきっかけとなる形で、その支援の輪を広げていきたい。そんな思いで制作いたします」と意欲を見せた。

また、総合演出の増田雄太氏は「テレビの信頼性が強く問われている昨今、自分たちの発信一つで社会を良くすることができるかもしれない。そんなテレビの可能性と責任を担うのがこの24時間テレビだと思っています。より多くの人に、いま日本が抱える様々な問題を知ってもらい自分ごと化してもらいたい。そんな想いを込めて、とても身近な「家族」をテーマに設定しました。家族とひとえに言っても、様々なカタチがあります。あなたは誰を想う？ より多くの素敵なつながりをお届けできる24時間になればと思います」とコメントした。