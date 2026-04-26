「勉強しているのに結果が出ない」「なかなか英単語を暗記できない」「長文が読めない」「何から手を付ければいいか分からない」――英語学習において、こうした悩みを抱える人は少なくありません。しかし、それは特別な才能がないからではなく、正しい順番とやり方を知らないだけです。“受かるための戦略”を正しく理解すれば、どんな逆境からでも英語力は飛躍的に伸びていきます。

話題の書『9割受かる英語勉強法』の著者、松原一樹さんに今回は、「英単語を10分で300語覚える方法」7つの特徴について教えてもらいました。

「短期間に大量に触れ、それを繰り返す」のが暗記の基本

僕が開設している『YouTube予備校』の動画の中で、もっとも再生回数が伸びているコンテンツ（100万回以上）は、『英単語を10分で300語覚える方法』です。

「10分で300語も覚えられるわけがない」と思われるかもしれません。ですが、僕が指導する受験生の多くは、この方法で、「短期間で、大量の英単語」を暗記しています（300語以上覚える学生もいます）。

英単語の勉強（暗記）は、

「短期間に大量に触れる。そして、それを繰り返す」

のが基本です。「英単語を10分で300語覚える方法」は、「繰り返し、見て覚える」暗記法です。

「英単語を10分で300語覚える方法」7つの特徴

この単語勉強法（単語暗記法）の特徴は、次の「7つ」です。

特徴（1） 声に出して読む（書いて覚えない）

目から入る情報だけでなく、耳から入る情報も追加したほうが記憶に残ります（大きな声を出せない図書館などでしたら、囁くような小さな声でよいです。自分の耳に届けるということが大事です）。

特徴（2） ひとつの単語を覚えるのに時間をかけない

単語の暗記は単純作業なので、集中力が続きません。ひとつの単語にかける時間は2秒以内にします（時間がかかればかかるほど覚えられない）。

特徴（3） 何回も復習する

高速で覚えて何回も復習したほうが、記憶に残ります。

人間の記憶は、「時間よりも回数」によって定着すると考えられています。回数が多くなればなるほど、脳は「この情報は重要である」と認識するからです。

特徴（4） 一単語一義 ひとつの単語につき、ひとつの意味しか覚えません

単語帳に複数の意味が載っているときは、「自分が一番覚えやすい意味」を選びます。英文読解の問題集を解いていると、「自分が覚えた意味では訳せない」こともあるので、その場合は、その都度、「別の意味」を覚えていきます。

特徴（5） 10分で300語覚える

「10分」でやめてもかまいませんが、あと2回（合計3回、30分）繰り返す（復習する）ことで、記憶が定着しやすくなります。

特徴（6） 1週間で900〜1000語の英単語を暗記できる

「1日30分、1週間かけて300語覚える」のが基本ですが、緊急に英語の点数を上げる必要がある場合は、覚える単語の数を増やします。

増やすといっても、「1回300語」を1回400語や500語にするのではなく、「1回300語のグループ」を増やします。

最初の300語をAグループ、次の300語をBグループ、その次の300語をCグループとした場合、グループごとに10分ずつ（1日30分）勉強すれば、1日で「900語」の単語に触れることができます。

特徴（7） スペルが覚えられる

何度も声に出すことで、スペルの理解にも役立ちます。

受験生の中には、「スペルは書いて覚える」と思っている人がたくさんいますが、「見る」だけでも、単語の構造を知ることができるのです。

次回の連載では、「英単語を10分で300語覚える方法」を具体的に行うための、5つの手順について解説したいと思います。