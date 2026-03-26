フェイエノールト上田綺世が2ゴール目! リーグ戦25得点目! 反転からの右足シュートに相手GK身動きできず
日本代表FW上田綺世が2ゴール目を決めた。25日のオランダ・エールディビジ第31節・フローニンゲン戦で先発した上田は、前半22分に続いて後半23分に自身2点目を沈めた。
1-0で迎えた前半22分にPKでチーム2点目を挙げた上田は、後半23分にもゴール。PA手前で縦パスを受けると、即座に反転し、すばやく右足シュートを放つ。すべての動作をスムーズに行ったことで相手GKは微動だにできず。静かにチーム3点目を挙げた。
上田は前節に続いて2試合連続ゴール。今節の2得点目でリーグ戦25点目となった。
1-0で迎えた前半22分にPKでチーム2点目を挙げた上田は、後半23分にもゴール。PA手前で縦パスを受けると、即座に反転し、すばやく右足シュートを放つ。すべての動作をスムーズに行ったことで相手GKは微動だにできず。静かにチーム3点目を挙げた。
上田は前節に続いて2試合連続ゴール。今節の2得点目でリーグ戦25点目となった。
Ayase Ueda draait goed weg en rondt koelbloedig af!#feygro pic.twitter.com/956J6i21kA— ESPN NL (@ESPNnl) April 25, 2026