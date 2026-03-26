フェイエノールト上田綺世が2ゴール目! リーグ戦25得点目! 反転からの右足シュートに相手GK身動きできず

フェイエノールト上田綺世が2ゴール目! リーグ戦25得点目! 反転からの右足シュートに相手GK身動きできず