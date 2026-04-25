Photo: Yohei Amazaki

ドライブ先での「あれ？ クルマどこ停めたっけ…」に有効です。

AppleのAirTagとUSBシガーソケットを合体させた慶洋エンジニアリングの「マモルンジャーレッド」（税込み1980円）は、iPhoneやiPadでクルマの位置を確認できるカーガジェット。

「マモルンジャー」という名の通り、愛車を盗難から守るための位置情報アイテムですが、出先での駐車位置確認に便利です。

日本ブランド＆Apple公式認定取得

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AirTagとは、Appleデバイス同士がBluetoothで位置情報を共有して、鍵、財布、カバンといった忘れやすいアイテムの位置を確認できる小型の紛失防止デバイス。

一般的にAirTagにはボタン電池が入っていて、1年に一回くらいで電池を交換する必要がありますが、マモルンジャーはシガーソケットから給電するので、電池交換不要なのがうれしいところ。

USB-AとUSB-Cの2ポート搭載で、スマホ２台の同時充電も可能。日本ブランド＆Apple公式認定取得で、安心感が高いのもポイントです。

地下駐車場にも対応。月額使用料も不要

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面倒な配線、設定は不要です。iPhone側のBluetoothをオンにした状態でクルマのシガーソケットに差し込むだけでOK。電源ボタンをオンにする必要すらありません。

Photo: Yohei Amazaki 「探す」アプリ⇒「持ち物を探す」で、マモルンジャーを選択（写真は名称をMyCarに変更済）すれば、クルマの位置をすぐに表示。拡大すればほぼ正確に駐車位置がわかります

あとはiPhoneの「探す」アプリを立ち上げて、「持ち物を探す」でマモルンジャーの位置をチェックするだけ。エンジンを切るとシガーソケットの給電はストップしますが、iPhone側にはエンジンを切った最後の通信位置が表示されるので、駐車位置がわかるという仕組み。

GPSではなく、Appleデバイスの「探す」ネットワークを使っているので、GPSが届かない地下駐車場でも有効。月額使用料もかかりません。

カーシェア、レンタカーにこそオススメ

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大きなアウトレットモールの駐車場で試してみましたが、かなり正確に位置が表示されます。いままで大きな駐車場ではエリアの看板を写真に撮って対策していたので、これは便利。

Photo: Yohei Amazaki アウトレットモールの広大な駐車場でも正確に位置を表示。右はクルマにたどり着いたときの画面。表示の正確さがわかります

これからのゴールデンウィーク、カーシェアやレンタカーで移動する人も多いと思います。見慣れないクルマだとなおさら、「あれ？ クルマどこ停めたっけ…」になっちゃいそう。そんなシーンで、マモルンジャーが強い味方になってくれそうです。

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