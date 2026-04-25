【クライムライト／CRYMELIGHT】 11月5日 発売予定 価格： ティーパーティBOX：10,978円（パッケージ版） 通常版：4,378円（パッケージ版） デラックスエディション：6,578円（ダウンロード版） スタンダードエディション：3,278円（ダウンロード版）

フリューは、世界最大級のインディーゲーム生放送イベント「INDIE Live Expo 2026.4.25」にて、プレイステーション 5／Nintendo Switch 2／Steam向け新作オリジナルゲームソフト「クライムライト／CRYMELIGHT」を初公開した。発売日は11月5日。価格は通常版 4,378円ほか。

「クライムライト／CRYMELIGHT」は、死後の世界を舞台に、罪を背負った少女たちがそれぞれの過去と向き合い、自由を求めて戦うローグライクアクションゲーム。愛のために犯した罪と対峙し、懺悔するほどに力を解放していく――覚悟と狂気が交錯する物語と、心を揺さぶるカタルシスを楽しめる。

バトルパートでは、“罪”を武器に敵を倒すことで発生する断末魔を活かした加速アクションや、トランプ型スキルカードを収集し、5枚の手札で“役”を構築するポーカー式ビルドにより、戦略性の高いバトルが展開する。

また、発売日決定にあわせて、PS5 ダウンロード版、PS5／Nintendo Switch 2パッケージ版の予約受付が本日4月25日より開始される。Nintendo Switch 2ダウンロード版の予約は、後日受付開始予定。

さらに、発売発表を記念してPS5／PS4／Nintendo Switch／Steam向けに、現在発売中のダウンロード版「CRYSTAR -クライスタ-」が史上最安となる310円から購入できる記念セールが各プラットフォームにて順次開催される。

「クライムライト／CRYMELIGHT」

【クライムライト／CRYMELIGHT - アナウンスメントトレーラー】【ストーリー】

「おまえたちは、罪人だ」

ここは、死者の魂が囚われる牢獄〈ワンダーランド〉。

記憶を無くした少女は、案内人・白兎に「アリス」と命名され、ティーパーティ会場へ導かれる。

そこで“支配者である女王を倒した者だけが自由になれる”というゲームのルールを告げられる。

アリスは、謎の少女「メアリ」と手を取り、元の世界へ帰るためゲームへの参加を決意する。

戦いの中で仲間たちの“罪”に触れるたび、失われた過去が、痛みとともに目を覚まし始める。

――女王がこの世界を作った目的とは。勝者に待つものは、救いか、それとも罰か。

キャラクター紹介

アリス（CV：千本木彩花）

ワンダーランドに招待された少女。

生前、死後、すべての記憶を失っている。

他人に興味がなく、常に不愛想だが、メアリだけは気になるようで……？

失った記憶は救いか。それとも罪か。

メアリ（CV：関根瞳）

ワンダーランドに迷い込んだ、純真無垢で無邪気な少女。

コロシアイの参加者ではなく、招かれざる客として扱われる。

アリスと同じく記憶が無い。

命の恩人であるアリスに好意を抱き、力がないながらも、

彼女のために戦うと誓う。

たとえその戦いが、どんなに苦しいみらいだったとしても。

チェシャ（CV：首藤志奈）

ワンダーランドに招待された、好奇心旺盛な少女。

「もう一度トモダチに会いたい」という願いのため、戦いに参加。

生前、オカルトや都市伝説が好きだったこともあり、

ワンダーランドでの日々を楽しんでいる。

しかし、彼女には忘れていることがある。

……それは、罪の記憶。たった一つの嘘。

マッド（CV：小鹿なお）

ワンダーランドに招待された、穏やかで優しい少女。

「天国へ行く」という願いのため、戦いに参加。

生前から死は救済であると考えており、

死後の世界であるワンダーランドに来てからも変わっていない。

ゆえに、普段は穏やかでありながら、ためらいなく魂を狩る。

マーチ（CV：天海由梨奈）

ワンダーランドに招待された、気弱で引っ込み思案な少女。

戦いに参加する意思はなく、

ティーパーティのお世話係として働いている。

押しが弱く、クセの強い他の招待者たちに振り回されることが多い。

招待者である以上、マーチにも戦いに参加するだけの願いが

あるはずだが、彼女はそのことについてはかたくなに口を閉ざす。

白兎（CV：篠原侑）

ワンダーランドの案内人。

正式な招待者には礼儀を尽くすが、招かれざる客のメアリには辛辣。

お喋りが過ぎると口元を縫われるなど、

主催者に支配され、管理されている。

ゲームの特徴

死者の魂が囚われる牢獄「ワンダーランド」と憩いの拠点「ティーパーティ会場」

本作では、死者の魂が囚われる牢獄「ワンダーランド」と罪を背負った少女たちの憩いの拠点「ティーパーティ会場」のふたつの世界を行き来しながら物語を進める。

「ワンダーランド」では、敵を倒すことで生じる断末魔を活かした加速アクションや、トランプ型スキルカードを収集して“役”を構築するポーカー式ビルドにより、爽快感と戦略性を兼ね備えたローグライクアクションが楽しめる。

「ティーパーティ会場」では、敵を倒すことで背負った罪を懺悔し、昇華することで強化アイテムを収集したり、キャラクターの強化ができるほか、キャラクターたちとのふとした雑談や、倒した敵にまつわる情報を鑑賞できる。

爽快感と戦略性を兼ね備えたローグライクアクション

【ワンダーディメンション】

敵を倒すと断末魔が弾け、青紫の空間“ワンダーディメンション”が足元に展開。空間は広がるほど能力を強化し、立ち回りを加速させていく。さらに、獲得したスキルによって拡張性や強化内容が変化し、戦い方そのものがダイナミックに変化する。

【ポーカーシステム】

トランプ型スキルカードを集め、5枚の手札で“役”を作るポーカー式ビルド。ステージクリア時に3枚のスキルカードが提示され、その中から1枚を選んで手札に加えることができる。組み合わせが揃うほど手札の効果は強化され、一撃も立ち回りも劇的に変化。どのカードを残し、どの役を狙うか――その選択が戦いの運命を決定づける。

クリエイター

コンポーザー（主題歌・BGM）：削除氏

キャラクターデザイン：夜汽車氏

プロット／ストーリー監修：久弥 直樹氏

特典情報

「クライムライト／CRYMELIGHT」の世界観を凝縮した数量限定 「ティーパーティ BOX」

夜汽車氏描き下ろしのアリスが目を引く、数量限定の「ティーパーティ BOX」には、ゲームソフトに加え豪華オリジナルアイテムを同梱。削除氏が手掛けた本作の主題歌およびBGMを収録した、スペシャルサウンドトラックのほか、アリス（CV：千本木彩花さん）やメアリ（CV：関根瞳さん）らによるボイスドラマを収録した「スペシャルアルバム CD」、夜汽車氏の美麗なイラストや設定資料を収めた全80ページのアートブック、さらに作中に実際に登場するスキルカード型のトランプなど、ここでしか手に入らないアイテムが多数収録される。

【内容】

（1）特製描き下ろし BOX

（2）オリジナルアートブック「招待者たちの回想録」（全80ページ）

（3）2枚組スペシャルアルバム CD

・スペシャルサウンドトラック（全11曲）

・スペシャルボイスドラマ（全3トラック）

（4）オリジナルデザイントランプ「クライムカード」

（5）DLC 6種セット

ダウンロード版「デラックスエディション」

【クライムライト／CRYMELIGHT - スペシャルサウンドトラック視聴PV（「ティーパーティBOX」「デラックスエディション」特典）】【クライムライト／CRYMELIGHT - スペシャルボイスドラマ視聴PV（「ティーパーティBOX」「デラックスエディション」特典）】

（1）デジタルアートブック「招待者たちの回想録」（全80ページ）

（2）スペシャルサウンドトラック（全11曲）

（3）スペシャルボイスドラマ（全3トラック）

（4）DLC 6種セット

早期予約特典 「DLC 2種セット（早期購入特典）」

・アクセサリー「涙の理念」

・アクセサリー「はなまるじるし」

※画像はイメージです。

※「ティーパーティ BOX」には数に限りがあります。

※デザイン、内容、仕様は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※一部店舗では取り扱いのない場合がございます。詳しくは各店舗にてご確認ください。

「クライムライト／CRYMELIGHT」発売決定記念セール開催中

「クライムライト／CRYMELIGHT」の発売決定を記念して、PS5／PS4／Nintendo Switch向けに発売中のダウンロード版「CRYSTAR -クライスタ-」が過去最大割引で購入できる「『CRYSTAR -クライスタ-』ワンコインセール」が順次開催される。

あわせて、Steamでは「CRYSTAR -クライスタ-」が過去最安値の310円（90％OFF）で購入できる「フリューパブリッシャーセール」を開催中。「ヴァレット／VARLET」や「けものティータイム」など、フリューおよびフリューのゲームレーベル「Studio Lalala」の作品を含むタイトルがお得な価格で楽しめる。

□Steamパブリッシャーセールページ

【セール期間】

PS5／PS4：5月6日（水）23時59分まで

Nintendo Switch：5月6日（水）23時59分まで

Steam：5月5日（火）19時まで

通常版

□Steam版（310円［90％オフ］）

□PS5版（514円［91％オフ］）

□PS4版（511円［85％オフ］）

□Nintendo Switch版（500円［91％オフ］）

CRYSTAR -クライスタ- デジタルアートブック付き版

□PS5版（950円［88％オフ］）

□Nintendo Switch版（990円［87％オフ］）

CRYSTAR -クライスタ- デジタルデラックス版

□PS4版（990円［75％オフ］）

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※画像はすべて開発中のものです。内容・仕様は製品版と異なる場合があります。