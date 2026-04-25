ステーションコンファレンス東京

フジヤエービック主催「春のヘッドフォン祭 2026」が25日、ステーションコンファレンス東京で開催。ここではAstell&Kernやqdcなどのアユートブースをレポートする。

Astell&Kern PD20

PD20

Astell&Kern「PD20」(330,000円)は、24日に発売されたばかりの新DAP。最大の特徴は、Audiodoとの共同開発により、DAPとして初となる、ユーザーの聴覚に合わせた最適なサウンド特性に調整が可能なパーソナルサウンド機能を搭載すること。付属のイヤフォンを用いて、最適化を行なうのもユニークな点だ。

さらにBass/Mid/Trebleを中心とした直感的なコントロールを可能にするAudiodoイコライザーや、2chオーディオを仮想的な3次元音場へと拡張するAudiodoオーディオスフィアも対応している。

天面左に見えるのがBass/Mid/Trebleを中心とした直感的なコントロールを可能にするAudiodoイコライザーのノブ

DAC部にはESSの「ES9027PRO」をQuad DAC構成で搭載。群遅延を最小化する独自開発のESAテクノロジーと、主要回路を一体化し、効果的な電源ノイズの抑制、歪みの少ない安定した増幅、効率的な電源管理、そして精密に設計されたオーディオ出力インターフェースを通す独自のサウンドソリューション「TERATON ALPHA」によって、原音に極めて忠実なサウンドを再現するという。

アンプ部にはClass A/AB/Hybridの3つの異なるアンプクラスを選択できるトリプルアンプアーキテクチャーを搭載。Class AとHybridではアンプの動作電流を3段階で調整可能。

ACTIVO「SCOOP」

ACTIVO「SCOOP」

ACTIVOの「SCOOP」は、4月10日に発売されたイヤフォンで、15,400円。

第2弾となるブランドオリジナルIEM製品で、流水によって形作られた小石のように穏やかで洗練されたフォルムが特徴。

8mm径フルレンジダイナミックドライバーを軸に、低域から中高域を補完するデュアル6mm径ダイナミックドライバーと、中域から高域を補完するデュアルBAドライバーによるハイブリッド5ドライバー構成。5つのドライバーが生み出す多様なサウンド特性をシームレスに融合させるため、独自の内部音響ポート構造を開発。

ケーブル端子には専用回路を内蔵し、豊かで深みのある低音から、明瞭な高音までカバーするより安定したクリアなサウンドを実現。ケーブルは、7芯銀メッキ銅線と無酸素銅線のプレミアムハイブリッドケーブルを採用。コネクターはカスタムIEM 2pin（0.78mm）を採用。プラグ部には、3.5mmアンバランスと4.4mmバランスに加え、384KHz/24bit UAC2.0対応のUSB Type-Cへの切り替えが可能な、3in1マルチプラグを採用。

qdc「DEBUT-CH」

qdc「DEBUT-CH」

qdcから参考出展されたのは、リスニング・カスタムIEM「DEBUT-CH」。6月頃発売の予定で、予価は55,000円。

カスタムIEMならではの利点を活かしたサウンドを、より多くのユーザーへ届ける為に開発したというエントリーとなるDEBUTシリーズの、Hi-Fiリスニングを目的としたモデル。

カスタムIEMの密閉性の中でも、閉塞感を感じにくい広いサウンドステージを確保。音量を上げた際の部分ピークを抑制した自然なボーカル、音楽全体としてのバランスが取れたニュートラルさ、そしてプロユースで鍛えられたqdcらしい高解像なサウンドが特徴という。

ドライバーは、物理真空DCマグネトロンスパッタリング技術を使用して製造された、高剛性かつ軽量で変形しにくいチタンコート振動板採用10mm径シングルフルレンジダイナミックドライバーを搭載。デュアル磁気回路とトリプルキャビティ構造も組み合わせ、優れた音の直進性とトランジェントを実現。

幅広い再生周波数レンジと全域でディップのない滑らかなサウンド、深いサブベース再生を実現している。

50Ωのインピーダンスで、ピークやノイズを抑えつつ音量調整がしやすいサウンドを実現すると共に、感度を高めている。

ケーブルにはニュートラルなサウンドの4芯銀メッキ銅を採用。120cmでケーブル被膜にブラックカラーのTPEを使用し、癖がつきにくく取り回しの良さも実現。プラグ部は、再生機器との接続のしやすさと抜けにくさを考慮した、L字のモールドタイプ。6.35mm標準への変換プラグや、セミハードタイプキャリングケースも付属する。

qdc「DEBUT-CG」

qdc「DEBUT-CG」。ボイスチャット用に着脱式ブームデザインのエレクトレット型マイクロホンを備えている

前述のDEBUT-CHと同じ、カスタムIEM・DEBUTシリーズの、ゲーミングでの使用を目的として開発したモデルが「DEBUT-CG」。予価60,000円、発売時期は5～6月頃の見込み。

100人を超える様々なゲームジャンルのプロがサウンドチェックを行ない、そのフィードバックに基づいたチューニングを施している。

従来のチタンコートからPU+PEEKコンポジットコート振動板へ変更し、カスタマイズした、10mm径シングルフルレンジダイナミックドライバーを搭載。デュアル磁気回路とトリプルキャビティ構造によって、優れた音の直進性とトランジェントも実現している。

ゲームプレイ時のサウンドにおいて、素早い過渡応答と高い解像度の両立を行い、足音、銃の装填音、スキル効果音などの細部を正確に再現。より立体的なサウンドステージを創出、音の位置や距離を把握する能力を高めたという。

カスタムIEMならではの遮音とフィッティングによる装着疲れを軽減。さらに、ボイスチャット用に着脱式ブームデザインのエレクトレット型マイクロホンを備えている。独自の指向性構造を持つ専用マイクユニットを搭載し、高精細で正確な音声集音と周囲騒音のノイズキャンセリングも備えている。

ケーブルにはニュートラルなサウンドの4芯銀メッキ銅を採用。ケーブル被膜にブラックカラーのTPEを使用し、癖がつきにくく優れた取り回しを実現した。プラグ部は、PC等との接続のしやすさと抜けにくさを考慮した、L字の金属スリーブタイプを採用。

Noble Audio「Lu Ban」

Noble Audio「Lu Ban」

Noble Audioから、国内初展示された「Lu Ban」（ルー・バン）は、天然素材と先進的な磁気ドライバー技術を融合した、新型ハイブリッド型IEM。予価は240,000円、5～6月頃の発売予定。

伝説的な中国の名工・魯班（ルー・バン）から着想を得ており、外観デザインは精密な造りと素材への敬意を体現。各シェルは、構造的な安定性と独特の木目模様から選ばれた ココボロウッドと、高精度の3Dプリント樹脂製インターナルフレームを組み合わせて作られている。

10mm木製複合振動板を採用したダイナミックドライバーと、新たに開発された2基のスーパーマグネティック・プラナードライバーによるハイブリッド・3ドライバー構成を採用。10mm木製複合ダイナミックドライバーは、振動板構造に木製複合素材を組み込むことで、制御された、深く質感豊かな低音を実現。

ダイナミックドライバーを支えるのは、従来の平面駆動方式を大きく上回る進化を遂げたという2基のスーパーマグネティック・プラナードライバー。新世代の超高磁力ネオジム鉄ホウ素素材を採用し、磁束の安定性と効率を最適化するために、精密に制御された銅成分を加えている。過渡応答の高速化、微細なディテールの再現性向上、高域の精度強化を実現している。

木製ダイナミックドライバーが重厚さと音楽性を担う一方で、デュアル・プラナーシステムはスピードと技術的な正確さを追求。「両者が組み合わさることで、自然な音色と分析的な精密さが調和した、一体感のあるハイブリッドサウンドが完成する」という。

Noble Audio「FoKus Prestige Encore Black」

Noble Audio「FoKus Prestige Encore Black」

FoKus Prestigeをダイレクトアップデートしたフラッグシップモデルとなる完全ワイヤレスイヤホン「FoKus Prestige Encore」のBlackカラーエディション。予価は120,000円、5～6月頃に発売予定。

8mmダイナミックドライバー、Knowles BAドライバー×2、6mmプラナーマグネティックドライバーのトライブリッド4ドライバー構成。チップセットをより音響調整と安定した信号を備えたQCC3091へ変更し、ANCを搭載。ワイヤレス充電対応の充電ケースのバッテリーは45mAから65mAへ増加、本体は小型のハウジングでより快適なフィット感を得られるようにしている。

Noble Audio「FoKus Apollo Pro」

Noble Audio「FoKus Apollo Pro」

FoKus Apollo Proは、独自のハイブリッドドライバーを採用した、Noble初のBluetoothヘッドフォン「FoKus Apollo」をアップデートしたモデル。予価は130,000円。5～6月頃発売予定。

チューニング、イヤーパッド、3.5mmケーブル、キャリングケースなどに変更を施し、技術面とデザイン面の両方で「さらに画期的な製品として、卓越した音質と快適な装着感を提供する」という。

同軸上に配置した40mmダイナミックドライバーと、14.5mmプラナーマグネティックドライバーのハイブリッド構成。両方を組み合わせることにより音場を広げ、音のディテールを豊かにし、そしてWizardことDr. Johnがチューニング。「全てのユーザーにHi-Fiオーディオ音質体験を提供する」とする。

QCC3084チップセットと統合型ADIチップ、左右各3つのマイクによって最大-35dBのノイズリダクションを行うハイブリッドANCを搭載する。cVc 8.0対応の本体通話用マイクや着脱式ブームマイクを使用した高品質音声通話も可能。3.5mmケーブルでの有線接続、USB-Cケーブルを使用したゼロレイテンシーゲームモードでのゲーミング用途にも活躍する。

SENDY AUDIO「Apollo PRO」

SENDY AUDIOから参考出品されたのは「Apollo PRO」の量産版。予価は80,000円で、5～6月頃発売の見込み。

SENDY AUDIO「Apollo PRO」

初代Apolloからフルアップデートを行なったプラナーマグネティックドライバーを搭載したウッドハウジングの開放型ヘッドフォン。

ドライバーにはナノスケール複合ダイアフラムを使用した最新の78mm平面磁界型ドライバーを搭載。800ナノメートル未満の厚さの磁性切削層を備えたサンドイッチ構造が、応答速度と解像度を向上させ、リアルな音の細部の再現を可能にしている。

EB(電子ﾋﾞｰﾑ)蒸着法を使用し、ナノスケールの振動板表面にアルミニウム回路を精密にコーティング。より明確な階層構造と安定した周波数特性を実現した。ケーブルは約1.8mの2重シールド設計、エナメル加工金メッキ銅と銀メッキ銅、古河電工製OFCを使用した3重複合材4芯線を使っている。

Grell Audio「OAE2」の量産版

Grell Audio「OAE2」

業界有数のオーディオメーカーで、革新的なヘッドフォンを開発してきたAxel Grell氏が、2023年にドイツで設立した自身のオーディオブランドがGrell Audio。その開放型ヘッドフォン「OAE2」の量産版が参考展示された。予価は100,000円で、今後アユートが代理店契約を結ぶ予定。

Axel氏の設計哲学「可能な限り自然で正確な音を実現すること」を体現するべく広範なテストと反復を重視し、リスニング体験を損なう歪みや色付けを排除することに注力したという。

最大の特徴は、「フロントサイド・サウンドフィールド・モジュレーション(FSFM)」を搭載。従来のヘッドフォンとは異なり、バッフルに対して角度を付けて振動板が配置されている。

ユニットは、40mmのバイオセルロース製コーンを使用。特に大きな放射面と十分な振幅を実現。これにより、繊細な高音と力強い低音の絶妙なバランスが得られるという。

左に見える小さな円がユニット。このように、耳に対して振動板の角度が最適になるよう、向きをつけて取り付けられている

振動板の周囲のバッフルは、同等製品の約2倍の開放面積を持ち、ドイツ製精密ステンレスメッシュで覆われている。このメッシュは音響インピーダンスを正確に定義し、低音と高音の優れたバランスを実現するという。