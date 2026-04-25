王外交部長 バンコクでタイのアヌティン首相と会談

王毅外交部長は4月24日、タイのバンコクでアヌティン首相と会談しました。

アヌティン首相は、「揺れ動く国際情勢に直面して、タイは一つの中国の政策を断固として堅持し、中国との発展戦略の連携を強化し、さまざまな分野での協力を密にし、オンライン賭博や特殊詐欺を断固として取り締まり、タイと中国の友好をより深く人々の心に浸透させたい」と述べた上で、タイとカンボジアの国境紛争の適切な処理に向けた中国のたゆまぬ努力に感謝し、中国が引き続き建設的な役割を発揮することに期待を示しました。

王外交部長は、「中国はタイと新エネルギー、インフラ整備、農業などの分野における協力を拡大し、より安定し、繁栄し、持続可能な中国・タイ運命共同体の構築を推進したい」と述べました。

王外交部長はさらに、「中国はアヌティン首相がタイの新政府を率いて経済発展を加速させ、民生と福祉を改善することを支持する。タイがオンライン賭博と特殊詐欺の取り締まりを強化し、両国関係のために良好な環境を作ることを望んでいる。タイとカンボジアの共通の友人として、中国は引き続き双方の接触と対話、相互信頼の再構築、関係改善のためのプラットフォームを築いていきたい」と述べました。（提供/CGTN Japanese）