¡ÖÃÏ²ÁÀÇ¡×Éü³è¤ÎµÄÏÀ¤¬ºÆ¤ÓÐÙ¾å¤Ë¨¡¨¡ÉÔÆ°»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë»þÂå¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö»ñ»º¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Á°Äó¤¬¡¢¤¤¤ÞÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´ÉÔÆ°»º¤ä³ô¼°¤Î²Á³Ê¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ñ»º²ÁÃÍ¤¬ËÄ¤é¤à°ìÊý¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÇäµÑ¤äÁêÂ³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Þ¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ÖÌ¤¼Â¸½Íø±×¡×¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ë»ñ»º¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¸½¼Â¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÊÝÍ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¹½Â¤¡É¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹µÄÏÀ¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Ï²ÝÀÇÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃÏ²ÁÀÇ¡×¤Ç¤¹¡£¤â¤·ºÆ¤Ó¡¢»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÉÔÆ°»º¤ä¼«¼Ò³ô¤ò´Þ¤à·Ð±Ä¼Ô¤Î»ñ»ºÀïÎ¬¤ÏÂç¤¤¯¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÙÍµÁØ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»ñ»º¤Î¸½¼Â
³ô¼°²ñ¼ÒÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¤¬2025Ç¯2·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡¢2023Ç¯¤Î¡Ö½ã¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍ³Û¤Î³¬ÁØÊÌ¤Ë¤ß¤¿ÊÝÍ»ñ»ºµ¬ÌÏ¤ÈÀ¤ÂÓ¿ô¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½ã¶âÍ»»ñ»º5²¯±ß°Ê¾å¤Î¡ÖÄ¶ÉÙÍµÁØ¡×¤ÏÁ´ÂÎ¤Î0.2¡ó¡¢1²¯±ß°Ê¾å5²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î¡ÖÉÙÍµÁØ¡×¤Ï2.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë»ñ»º¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó25¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ»º¤ÎÊÐºß¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ºÀÇµÄÏÀ¤Î±¢¤Ç¿Ê¤à»ñ»º³Êº¹
¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤È¤â¤Ë¸ºÀÇ¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹µÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ºâ»º20²¯±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ11²¯±ß¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤¿»öÎã¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¡ÖÀÇÉéÃ´¤¬½Å¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼çÄ¥¤¬¹¤¯¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¯¡¢¤à¤·¤í¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï»ñ»º³Êº¹¤ÎÀ§Àµ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌ¤¼Â¸½Íø±×¡×¤È¤¤¤¦²ÝÀÇ¤ÎÊÉ
¶áÇ¯¡¢ÅÔ¿´¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉÔÆ°»ºÄ¹¼Ô¡×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ô²Á¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡Ö³ô¼°Ä¹¼Ô¡×¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê±×¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÌ¤¼Â¸½Íø±×¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÇäµÑ¤äÁêÂ³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢»ñ»º¤òÊÝÍ¤·Â³¤±¤ë¸Â¤ê²ÝÀÇ¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬²ÝÀÇ¤Î¸øÊ¿À¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤ËÂ¸ºß¤·¤¿ÉÙÍµ²ÝÀÇ¤Î»î¤ß
»ñ»º¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê±×¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÀÇ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ25Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥¦¥×ÀÇÀ©¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÉÙÍµÀÇ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï²ÝÀÇµ»½Ñ¾å¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«3Ç¯¤ÇÄä»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É¾²Á¤ÎÆñ¤·¤µ¤äÇ¼ÀÇÉéÃ´¤ÎÌäÂê¤¬¡¢Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÏ²ÁÀÇ¤È¤¤¤¦¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤¬¡¢Ê¿À®3¡Ê1991¡ËÇ¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ÃÏ²ÁÀÇ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÎÃÏ²Á¹âÆ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¹ñÀÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿À®9¡Ê1997¡ËÇ¯°Ê¹ß¡¢²ÝÀÇ¤ÏÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÀ©ÅÙ¼«ÂÎ¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
ÃÏ²ÁÀÇ¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹ÅÚÃÏ¤òÊÝÍ¤¹¤ë¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÌÌÀÑ¤¬150Ö°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
»Ô³¹²½¶è°è¤Þ¤¿¤Ï»Ô³¹²½Ä´À°¶è°è¤Ë½êºß¤¹¤ë¤³¤È
½»ÂðÍÑÃÏ°Ê³°¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡ÊÇÀÃÏ¡¦»³ÎÓ¡¦¶õ¤ÃÏ¤Ê¤É¡Ë
¢¨¤¿¤À¤·¡¢½»ÂðÍÑÃÏ¤Ç¤âÄÂÂßÍÑ¤ä¾¦¶ÈÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ²ÁÀÇ¤Î²ÝÀÇ¤Ï¡¢²ÝÀÇ²Á³Ê¤«¤é´ðÁÃ¹µ½ü¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿»Ä³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢0.3¡ó¤ÎÀÇÎ¨¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÃÏ²ÁÀÇ¤ò²þÀµ¤·¤Æ¡¢°ìÄêµ¬ÌÏ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤âÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤á¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÏÀÅÀ¤Ï¡ÖÉ¾²Á¤ÎÆñ¤·¤µ¡×
ÃÏ²ÁÀÇ¤òºÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇºÇÂç¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ºâ»ºÉ¾²Á¤Ç¤¹¡£
ÅÚÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÏ©Àþ²Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë°ìÄê¤ÎÊäÀµ¤ò¹Ô¤¦ÊýË¡¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡¦¶áÎÙ¤ÎÇäÇã»öÎã¤Ë´ð¤Å¤¯¿ä·×
¡¦ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á
¤È¤¤¤Ã¤¿¼êË¡¤Î¤É¤Á¤é¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¡¢À©ÅÙÀß·×¾å¤Î¸¡Æ¤¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ÃÏ²ÁÀÇ¤ÎÉü³è¤Ï¡¢Ì¤¼Â¸½¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÄê¤Î²ÝÀÇ¤ò¹Ô¤¦¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢²áµî¤ÎÉÙÍµÀÇ¤¬Ã»´ü´Ö¤ÇÄä»ß¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢É¾²Á¤Î¸øÊ¿À¤äÇ¼ÀÇÉéÃ´¤ÎÌäÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÀ©ÅÙ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸ºÀÇ°ìÊÕÅÝ¤ÎµÄÏÀ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢»ñ»º²ÝÀÇ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÆÀß·×¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÃÏ²ÁÀÇ¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡¢¤½¤Î»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌðÆâ°ì¹¥
¹ñºÝ²ÝÀÇ¸¦µæ½ê
¼óÀÊ¸¦µæ°÷