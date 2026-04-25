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【重要】キャッシュフローを理解していない社長は必ず理解しろ！会社に残るキャッシュが激変します！

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【重要】キャッシュフローを理解していない社長は必ず理解しろ！会社に残るキャッシュが激変します！」と題した動画を公開した。これまでに1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、会社に現金を残すために不可欠な「キャッシュフロー分析」の重要性を解説している。



市ノ澤氏は冒頭で、「キャッシュフロー、つまりお金の流れは経営者にとって生命線だ」と断言する。売上が増えているのに手元にお金がないという状態を防ぎ、会社を存続させるためには、お金の出入りを正確に把握することが欠かせない。



動画では、キャッシュフロー計算書が「営業活動」「投資活動」「財務活動」の3つに分類されることを解説。その中でも市ノ澤氏は、本業でどれだけ現金を稼ぎ出しているかを示す「営業キャッシュフロー」が最も重要だと強調した。財務活動や投資活動を行うためにも、まずは本業でしっかりと利益を出し、手元の現金を増やす必要がある。



さらに、損益計算書（P/L）上で黒字でも資金繰りが苦しくなる理由についても言及している。P/L上の数字と実際の現金の動きが一致しない原因として、現金の支出を伴わない「減価償却費」の存在や、売上と実際の入金タイミングが異なる「期ズレ」、そして借入金の返済や設備投資といったP/Lには計上されない「財務・投資活動」の3つを挙げ、ホワイトボードを用いて分かりやすく説明した。



市ノ澤氏は「キャッシュフローは会社の生命線。最低限、資金繰り表は作成しろ」と視聴者に力強く語りかけ、過去の分析だけでなく将来の資金計画を立てる重要性を説いている。単なる売上目標を追うだけでなく、現金の流れをコントロールする知識こそが、黒字経営を実現するための最大の武器となることが学べる内容となっている。