「私の中に人を不快にさせる何かが…」→嫉妬で孤立する20代女性の絶望。凄腕メンエス嬢が辿り着いた“驚愕の結末”に共感の嵐
【漫画】本編を読む
蒼乃シュウ(@pinokodoaonoshu)さんが描く『メンエス嬢加恋・職業は恋愛です』は、メンズエステを舞台にした濃密な人間ドラマだ。主人公の加恋は、肌に触れるだけで相手の心の奥底を理解してしまう神秘的な能力を持つ。店を訪れる“訳アリ”な客の心身を癒やし、そっと背中を押す彼女だが、最終話ではこれまで謎に包まれていた加恋自身の過酷な過去が明らかになる。さん。
加恋は類いまれなる美貌を持つが、それが原因で女性からは疎まれ、男性からは身勝手に言い寄られる人生を歩んできた。幼少期には母の交際相手から誤解を受けたことで「私の中にはきっと人を不快にさせる何かがある」と強く思い込むようになる。現在も職場で靴を隠されるなどの陰湿な嫌がらせを受けており、どうしても集団に馴染むことができない。
作者の蒼乃さんは「美しさは嫉妬の対象になりやすく、それに見合うだけの心の強さがないと扱うのは難しい」と分析する。加恋が客たちのトラウマに深く共感できるのは、彼女自身が誰よりも多くの生きづらさを経験し、自身の才能を呪いながら生きてきたからにほかならない。
■「開き直り」が切り拓く自分を愛するための責任
かつては顔を隠し、背中を丸めて目立たないように生きてきた加恋だが、蒼乃さんは幸せになるためには「多少の開き直り」も必要だと説く。大人になってからは、家庭環境のせいにせず自分の幸せに自分で責任をもつべきだからだ。「自意識過剰でもいい、嫉妬されてもいい、孤立してもいい」と覚悟を決めることが、自分に自信を持つ第一歩となる。
客を癒やすために紡いできた言葉は、実は加恋自身が最も欲していた言葉でもあった。人を癒やすことで自分も癒やされていく過程を経て、彼女は最後には「自分を愛している」と胸を張れるようになる。本作に登場する10人の悩みは現代人の苦悩とも共通しており、読み返すたびに心が癒やされるはずだ。なお、本作は『あの店のメンエス嬢は僕の心が読めるらしい』と改題して電子書籍化される。
取材協力：蒼乃シュウ(@pinokodoaonoshu)
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