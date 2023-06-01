【山田杏奈 水着Ver.】 2026年8月 発売予定 価格：24,200円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ベルファインより、2026年8月に発売予定の1/6スケールフィギュア「山田杏奈 水着Ver.」。こちらは、TVアニメ「僕の心のヤバイやつ」に登場するヒロインの「山田杏奈」がビーチではしゃいでいる姿を立体化したものだ。

サイズは少し大きめだが、膝立ちのポーズになっているためそれほど場所を取らない。真夏のビーチが題材ということもあり、ちょうどその季節に手に入るのもファンには嬉しいポイントだ。何はともあれ彼女のファンなら絶対に押さえておきたいアイテムといえるだろう。

フィギュアの素材はPVCで、全高は約190mmだ

頭の後ろに手を回し、ポニーテールにまとめた長い髪を整えているようなポーズの山田杏奈。白い素肌に少しだけ赤らんだ頬、そして茶色の大きな瞳と大きく開けた口元など、どこかあどけなさが残っているような表情もかわいらしい。

この髪の部分もやや青みがかった色合いになっており、白い肌と水色のビキニのカラーとも合っている。よく見ると、首元にはふたつのホクロが再現されており、細かいところまで含めてしっかり作り込まれているのがわかる。

初々しい表情だ

少し角度を変えると異なる表情が見えてくる

首のホクロも再現されている

山田杏奈が身につけているビキニは、フリルが付けられた淡い水色のスタイルだ。元々大きめのバストが、今にもはち切れそうなほど強調されている。また、ビキニの腰のあたりには紐が付けられているなど、デザインも個性的だ。

フリルが可愛らしい

大きいバストがより強調されているように見える

下半身部分の水着には紐が付いている

このように少ししゃがんだポーズでは、下半身の情報量は少なめになりがちだが、こちらの作品ではかなり賑やかである。特に台座部分の仕上がりが素晴らしく、波打ち際を再現したようなものになっている。脚の間にはビーチボールが置かれているほか、よく見るとヒトデも確認できる。

ビーチボールの質感もリアルだ

台座部分はジオラマ風になっている

足元近くにはヒトデも配置されていた

こちらの「山田杏奈 水着Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色原型となっている。ちなみに、5月28日までに「BellFine Web Shop」で予約すると、限定特典として「水滴シール」が付属するが、5月28日以降の予約には特典が付属しないので注意しよう。

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(C)桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会