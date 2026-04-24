60代・154cm、2色買いした「ユニクロ：Cのデニム」着まわし4コーデ。裾上げしても美シルエットがうれしい
身長が低めの方でも使いやすい、ユニクロのデニムを使った着こなしアイデアを紹介します。教えてくれるのは、ユニクロやGUを取り入れた60代の大人カジュアルを発信している、身長154cmのhirokoさん（63歳）。ここではhirokoさんがおすすめする、UNIQLO：C（ユニクロシー）の「ローライズワイドジーンズ」2色を使った着まわしコーディネートをもとに、その魅力をレポートします。
1：Tシャツ×デニムのワンツーコーデもあか抜ける
この春ワードローブに追加した、ユニクロ：Cの「ローライズワイドジーンズ」（4990円）。身長154cmで、25サイズをチョイスしました。私は裾上げをしてもらいましたが、ワイドフレアのシルエットがそのままキープできるのがお気に入りポイントです。
ベーシックなブルージーンズにボーダーTシャツを合わせた定番コンビは、トップスをコンパクトにして脚長効果を狙いました。低身長でもすっきりとした印象に。
＜着用アイテム
・デニムパンツ：ユニクロ：C（ローライズワイドジーンズ BLUE）
・Tシャツ：ZARA
・スニーカー：アディダス
2：シャツワンピースですっきり縦ラインをメイク
同じブルージーンズにシャツワンピースを重ねた、キレイめな着こなしも。縦のラインが強調されて、コーディネート全体がすっきり見えます。
ワンピースや長めのトップスを合わせることで、気になるウエストやヒップをさりげなくカバー。大人世代も取り入れやすいスタイルだと思います。
＜着用アイテム＞
・デニムパンツ：ユニクロ：C（コーディネート1と同じ）
・ワンピース：ハイク
・スニーカー：アディダス
3：好バランス＆シックなモノトーンスタイル
とても着こなしやすいジーンズなので、ホワイトも追加購入。
オーバーサイズのTシャツとも相性がよく、引き締め効果のあるブラックでコントラストをつけました。Tシャツのようなカジュアル要素の強いアイテムは、濃い色をチョイスするとシックな雰囲気をキープしつつ、コーディネートのバランスも取りやすいと感じます。
＜着用アイテム＞
・デニムパンツ：ユニクロ：C（ローライズワイドジーンズ WHITE）
・Tシャツ：ジャーナルスタンダード
・ローファーサンダル：ナイキ
4：ブルー×ホワイトの配色で軽やかに
シンプルなホワイトのジーンズに、デザイン性のあるブラウスを合わせて。軽やかな配色で春らしさを演出しながら、足元をボリューミィなスニーカーにすることで“ただのシンプル”で終わらない着こなしを意識しました。
＜着用アイテム＞
・デニムパンツ：ユニクロ：C（コーディネート3と同じ）
・フリルブラウス：ハンチ
・バッグ：ZARA
・スニーカー：アディダス
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください