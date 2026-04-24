身長が低めの方でも使いやすい、ユニクロのデニムを使った着こなしアイデアを紹介します。教えてくれるのは、ユニクロやGUを取り入れた60代の大人カジュアルを発信している、身長154cmのhirokoさん（63歳）。ここではhirokoさんがおすすめする、UNIQLO：C（ユニクロシー）の「ローライズワイドジーンズ」2色を使った着まわしコーディネートをもとに、その魅力をレポートします。

1：Tシャツ×デニムのワンツーコーデもあか抜ける

この春ワードローブに追加した、ユニクロ：Cの「ローライズワイドジーンズ」（4990円）。身長154cmで、25サイズをチョイスしました。私は裾上げをしてもらいましたが、ワイドフレアのシルエットがそのままキープできるのがお気に入りポイントです。

ベーシックなブルージーンズにボーダーTシャツを合わせた定番コンビは、トップスをコンパクトにして脚長効果を狙いました。低身長でもすっきりとした印象に。

＜着用アイテム

・デニムパンツ：ユニクロ：C（ローライズワイドジーンズ BLUE）

・Tシャツ：ZARA

・スニーカー：アディダス

2：シャツワンピースですっきり縦ラインをメイク

同じブルージーンズにシャツワンピースを重ねた、キレイめな着こなしも。縦のラインが強調されて、コーディネート全体がすっきり見えます。

ワンピースや長めのトップスを合わせることで、気になるウエストやヒップをさりげなくカバー。大人世代も取り入れやすいスタイルだと思います。

＜着用アイテム＞

・デニムパンツ：ユニクロ：C（コーディネート1と同じ）

・ワンピース：ハイク

・スニーカー：アディダス

3：好バランス＆シックなモノトーンスタイル

とても着こなしやすいジーンズなので、ホワイトも追加購入。

オーバーサイズのTシャツとも相性がよく、引き締め効果のあるブラックでコントラストをつけました。Tシャツのようなカジュアル要素の強いアイテムは、濃い色をチョイスするとシックな雰囲気をキープしつつ、コーディネートのバランスも取りやすいと感じます。

＜着用アイテム＞

・デニムパンツ：ユニクロ：C（ローライズワイドジーンズ WHITE）

・Tシャツ：ジャーナルスタンダード

・ローファーサンダル：ナイキ

4：ブルー×ホワイトの配色で軽やかに

シンプルなホワイトのジーンズに、デザイン性のあるブラウスを合わせて。軽やかな配色で春らしさを演出しながら、足元をボリューミィなスニーカーにすることで“ただのシンプル”で終わらない着こなしを意識しました。

＜着用アイテム＞

・デニムパンツ：ユニクロ：C（コーディネート3と同じ）

・フリルブラウス：ハンチ

・バッグ：ZARA

・スニーカー：アディダス

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください