―加速する生成AIの推論フェーズ、巨大インフラの要を担う有望株をロックアップせよ― 東京株式市場は4月新年度相場の幕開けとともに一気に上値指向を強め、日経平均株価は史上最高値圏に突入、今週23日の取引では寄り後早々に未踏の6万円台まで駆け上がる場面があった。米国発の AI・半導体関連 の驚異的な上昇波が東京市場にも及んでいる。米国では半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（SO