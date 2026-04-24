足首骨折で活動休止中のTWICEダヒョン、ワールドツアー東京公演から復帰「体調に過度な負担をかけない限られた範囲で」
【モデルプレス＝2026/04/24】足首骨折のため活動休止中の韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のDAHYUN（ダヒョン）が、活動を一部再開することがわかった。公式SNSを通じて発表された。
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所属事務所は、足首の骨折のため活動を休止しているダヒョンについて、「治療とリハビリに力を入れています」とし、医師によると回復傾向にあるという。そして今後の活動について「ワールドツアー中のステージでファンに会いたいという強い思いと回復の進捗状況を慎重に検討し、医療関係者との話し合いに基づき、体調に過度な負担をかけない限られた範囲で今後の公演に参加することが決定しました」とダヒョンのツアー参加を発表。25日より東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われる公演から参加する。
一方、「しかし、当分の間、彼女の振り付けや特定のパフォーマンスへの参加は制限されるかもしれません。ご心配をおかけして申し訳ありませんが、ご理解をお願いします。これからもダヒョンの健康を最優先にサポートします」と結んだ。
TWICEは、2025年7月から開催したワールドツアー「THIS IS FOR」のPART2として、北米やヨーロッパでツアーを展開。ダヒョンは、北米ツアー中の2月に足首を骨折し、治療に専念のため、2月13日から3月7日までの北米ツアーには不参加だった。（modelpress編集部）
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◆足首骨折で活動休止中のダヒョン、東京公演から参加
所属事務所は、足首の骨折のため活動を休止しているダヒョンについて、「治療とリハビリに力を入れています」とし、医師によると回復傾向にあるという。そして今後の活動について「ワールドツアー中のステージでファンに会いたいという強い思いと回復の進捗状況を慎重に検討し、医療関係者との話し合いに基づき、体調に過度な負担をかけない限られた範囲で今後の公演に参加することが決定しました」とダヒョンのツアー参加を発表。25日より東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われる公演から参加する。
◆ダヒョン、足首骨折で活動休止
TWICEは、2025年7月から開催したワールドツアー「THIS IS FOR」のPART2として、北米やヨーロッパでツアーを展開。ダヒョンは、北米ツアー中の2月に足首を骨折し、治療に専念のため、2月13日から3月7日までの北米ツアーには不参加だった。（modelpress編集部）
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