

「お弁当とお惣菜の店 おいしい日」の弁当

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。今回は厳選したテイクアウトグルメ。香川から、「おしゃれでかわいい、もちろんおいしい」、そんな弁当を紹介します。

高松市多肥上町の「おいしい日」。お弁当やおかず、そしてデザートも販売している、テイクアウト専門店です。

（おいしい日／伊記夏樹さん）

「主に旬のお野菜がたくさん入っているお弁当を出しています。朝、産直とかで買ってきたお野菜をそのまま使っている感じです。日替わりでだいたい3種類を出してます」

それではお弁当をテイクアウトして、近くの公園へ。

まずは、旬のアスパラを使ったお弁当（980円）。手作りのおかずたっぷり。カラフルでおしゃれです。

（おいしい日／伊記夏樹さん）

「朝、アスパラを買ってきて、肉巻きのフライにしたんですけど、（今回は）オーロラソースなんですけど、普通のソースだったり、野菜がのったソースだったり、いろいろです」

続いては、刻んだレンコン入りのつくね弁当（980円）。ゆずのジャムでアクセントを加えたソースで照り照りです。

そして、何とも言えない、はかなげな表情のクマちゃん。キャラ弁風のごはんも「おいしい日」のウリなんです。

（おいしい日／伊記夏樹さん）

「クマの形が多いんですけど、ひとつひとつ手作業なんで、顔もちょっとずつ違う」

他にも、ショウガを利かせたチキン竜田（たつた）弁当（980円）など、食べ盛りの方でも大満足のボリュームたっぷりのものも。日替わりで3種類ほどが楽しめます。

そして、25日の営業では、紹介したメインのおかずが楽しめる弁当を販売予定。なくなり次第終了ですので、お早めに！

（2026年4月24日放送「News Park KSB」より）