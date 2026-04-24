韓国人インフルエンサーひよん、美容意識したご飯公開「すごく参考になる」「キウイとチーズ合いそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】インフルエンサーのひよんが4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。美容を意識した料理を公開した。
【写真】韓国人インフルエンサー「すごく参考になる」キウイ×チーズ…美容意識したご飯公開
ひよんは「一昨日のご飯」と記し、食卓の写真を投稿。こんがりと焼き色がついたチキン、レッドキウイとアボカドにモッツァレラチーズをトッピングしたサラダ、ブロッコリー、豆腐やきのこがたっぷりと入ったスープなど、健康や美容のことを考えた料理が並んでいる。「レッドキウイは抗酸化作用高め グリーンキウイは食物繊維が豊富だから腸活してる方おすすめ ゴールドキウイはビタミンCが豊富だから美容気にしてる方に」と種類ごとの栄養素も紹介している。
この投稿に、ファンからは「すごく参考になる」「真似して作ってみたい」「彩りが綺麗で見てるだけで幸せ」「盛り付けもおしゃれ」などの声が上がっている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】韓国人インフルエンサー「すごく参考になる」キウイ×チーズ…美容意識したご飯公開
◆ひよん、美容意識したご飯披露
ひよんは「一昨日のご飯」と記し、食卓の写真を投稿。こんがりと焼き色がついたチキン、レッドキウイとアボカドにモッツァレラチーズをトッピングしたサラダ、ブロッコリー、豆腐やきのこがたっぷりと入ったスープなど、健康や美容のことを考えた料理が並んでいる。「レッドキウイは抗酸化作用高め グリーンキウイは食物繊維が豊富だから腸活してる方おすすめ ゴールドキウイはビタミンCが豊富だから美容気にしてる方に」と種類ごとの栄養素も紹介している。
◆ひよんの投稿に「すごく参考になる」の声
この投稿に、ファンからは「すごく参考になる」「真似して作ってみたい」「彩りが綺麗で見てるだけで幸せ」「盛り付けもおしゃれ」などの声が上がっている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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