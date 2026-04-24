バレーボール・SVリーグの大阪ブルテオンは24日、元日本代表の清水邦広（39）が今季限りで引退すると発表した。

清水は東海大時代の2007年に大学生ながら日本代表に初選出された。ゴリの愛称で親しまれ、翌年には北京オリンピックに出場。08―09シーズンにパナソニックパンサーズ（現大阪ブルテオン）へ入団し、長く活躍を続けてきた。21年には最年長選手として東京五輪にも出場した。

チームを通じて、以下のようにコメントした。

「今シーズンをもって、現役を引退する決断をしました。

今年で40歳。10歳から始めたバレーボールとともに、約30年間、コートの上で走り続けてきました。パナソニック パンサーズ、そして大阪ブルテオン。このチームで過ごした時間は、自分の人生そのものであり、何よりの誇りです。

ここまで続けてこられたのは、一番近くで支えてくれた家族、子どもたち、ともに戦ってきたチームメイト、スタッフの皆さん、そして、どんな時も変わらず応援し続けてくださった皆さんのおかげです。

苦しい時、思うようにいかない時も、皆さんの声に何度も何度も背中を押してもらいました。

本当に感謝しています。

ここ数年は、膝の状態が決して良いとは言えず、思うようにプレーできない時間も増えていきました。後輩たちには迷惑をかけてしまったと思っています。

それでも、このチームで、この仲間と戦えた日々、そしてコートから見た景色は、何にも代えられない一生の財産です。「勝ちたい」「もっと上手くなりたい」その気持ちだけは、最後まで変わることはありませんでした。

そして、大阪ブルテオンはこれからも前に進み続けます。

選手たちは、結果を出すために、家族との時間や自分自身を削りながら、日々本気で戦っています。その姿をこれからも支えていただけたら嬉しいです。

皆さんの応援が、確実に力になります。

頼もしい後輩たちがいます。これからも最高で最強のチームを築いてくれると信じています。

引き続き大阪ブルテオンへの熱い応援を、よろしくお願いします。

30年間、夢のような景色を見せていただき、本当に、本当にありがとうございました。

バレーボールを愛する全ての皆さまへ、心からの感謝を込めて」