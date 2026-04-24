「ムーミン 母の日カステラ」2種を販売開始、リトルミイやムーミンママを描いた2026年限定デザイン【文明堂】

文明堂東京は、2026年限定デザインの「ムーミン 母の日カステラ」(S号･1B号)を販売する。文明堂の一部直営店で4月24日から順次、ムーミンショップでは5月1日から順次販売を開始する。

※数量限定のため、品切れの場合もある。

【ムーミン 母の日カステラの画像はこちら】

◆ムーミン 母の日特撰五三カステラ1B号

税込価格:4,968円

賞味期限:製造日より19日

10切れほどにカットできるサイズのカステラ。花を手に少しはにかんだ表情のリトルミイと、「Thanks Mom」の言葉を添えた。

卵黄と卵白の重量比率を5対3とし、小麦粉の量を限界まで減らすことで、コク深さとしっとりくちどけの良い食感を実現した特撰五三カステラを使用。きめ細やかなしっとりふわふわの生地にするため、職人が手作業で焼き上げ、ムラなく生地に火を入れている。

カステラが入る桐箱には、ムーミンママ･ムーミントロール、そしてねずみのソフスが貝殻を集めている様子を描いた。包装紙は、花や貝殻など、お祝いに向けて集めたモチーフをちりばめた総柄デザイン。

◆ムーミン 母の日カステラS号

税込価格:1,944円

賞味期限:製造日より19日

4〜6切れほどにカットできるサイズ。

はちみつの上品な香りと甘味が特徴のハニーカステラを使用した。とろっとしたはちみつを入れることで、ザラメを敷かなくてもしっとりとした食感に仕立てた。カステラにはゆったりと読書をして過ごすムーミンママとバラを描いている。

カステラが入ったボックスには、お花摘みや貝殻探しをするムーミンママとリトルミイを描いた。そのまま小物入れとしても使える紙箱仕様。

【取扱店舗】

･文明堂直営店

対象店舗:日本橋本店、さいたまあおぞら工房、国分寺丸井店、北千住マルイ店、そごう千葉店、伊勢丹浦和店、東武百貨店池袋店、エキュート赤羽店、新百合ヶ丘L ミロード店、京王百貨店新宿店、東銀座店、西武池袋本店、小田急百貨店町田店、セレオ八王子店、東急プラザ蒲田店、銀座五丁目店、アトレ吉祥寺店、ミウィ橋本店、田町店、壹番館春日部店、壹番館武蔵村山店、名古屋工場直売店、文明堂 伏見カステラ工房、仙台直売店、札幌工場売店、三越札幌店

文明堂直営店 対象店舗

販売開始日:2026年4月24日〜順次

※西日本エリア、北海道エリアは4月26日から順次販売開始。

･ムーミンショップ

対象店舗:銀座店、二子玉川店、横浜店、名古屋店、大阪店

発売日:2026年5月1日〜順次

･文明堂オンラインショップ