犬の『しつけが下手な人』がやりがちな絶対NG行為５選

犬のしつけが上手くいかない人は、犬に伝わりにくい方法で叱っているケースが多いです。また、間違った行動は信頼関係を崩壊させかねません。ここでは、犬のしつけが下手な人がやりがちな絶対NG行為を紹介します。

1.必要以上に大きな声で怒鳴りつける

犬が悪さをしたとき、つい感情的になり必要以上に大きな声で怒鳴りつけてしまうことはありませんか。また、「怒ってるよ」と伝えるために、あえて大きな声で怒鳴っている人もいるかもしれません。

しかし、必要以上に大きな声で怒鳴りつけてしまうと、犬は「なぜ叱られたのか」よりも「怖い」という気持ちが大半を占めてしまいます。恐怖心を与えるだけで終わってしまうので、しつけとしては間違いです。

2.感情に振り回されて怒り散らす

なかなかトレーニングを覚えてくれない、何度叱ってもイタズラを繰り返す……そんな愛犬に、ついカッとなり、感情的に怒り散らしてしまった経験はありませんか。

しかし、これも犬にとっては「恐怖」でしかありません。「これはダメなんだ」と理解させることはできず、飼い主に対する不信感を抱かせてしまいます。

3.気分でルールを変えてしまう

その日の気分によって、ルールをコロコロ変えてしまうと、犬は何を基準にルールを守れば良いのかわからなくなり、混乱してしまいます。

また、日によってルールが変わることに不安を覚え、毎日飼い主の顔色を伺うようになってしまうことも。ルールは一度決めたら最後まで貫き通すことを厳守してください。

4.時間が経ってから叱る

犬が悪いことをしたとき、時間が経ってから「あの時のあれはダメなことだよ」「あ！ここイタズラしたでしょ！」と怒る飼い主がいますが、言葉が通じない犬に対して、後から叱る行動は全く意味がありません。

むしろ、なぜ怒られてるのか理解できず、飼い主に理不尽さを感じる犬も多いでしょう。信頼関係にヒビが入ってしまうこともあるので、時間が経ってから叱ることはやめてください。

5.叱ってばかりで褒めることをしない

悪いことをしたら叱る、というテンプレートが先行してしまい、叱ってばかりになっていませんか。実は、犬の正しいしつけ方法は「褒める」が9割を占めます。

叱ってばかりでは自信を失ってしまいますし、飼い主に対する「安心できる存在」という認識が損なわれてしまいます。正しく信頼関係を構築することが難しくなってしまうので、なるべく褒めるしつけを重視して行いましょう。

信頼関係を築きながらしつけを行うポイント

犬に間違ったしつけを繰り返していると、やがて恐怖心を与えてしまい、信頼関係が崩壊しかねません。信頼関係を構築しながらしつけを行うためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

大きな声を出したり慌てたりせず、落ち着いて対応する 言葉で叱るときは短くはっきりとした伝え方をする（「だめ」「ノー」） 初めから最後までルールを貫き通す ダメなことと良いことは毅然とした態度でメリハリをつける 叱るよりも褒める割合を多く意識する できたときはわかりやすく褒める 悪いことをしたときは、その場で叱る

犬のしつけは根気が大切です。なかなか進まないと思っていても、まずは落ち着いて、正しい方法で「これはダメ」「できたね！すごい！」とメリハリをつけて教えていきましょう。

怒る必要はありません。メリハリのある態度とわかりやすい伝え方（「ダメ」と短くはっきりと伝える、低い声で短く制止する、あるいは、あえて反応せずにその場を離れるなど）を駆使することで、少しずつ犬も「もしかしてこれはダメなことなのかも」「これをやったら飼い主が喜んでくれた！」と学習していきます。

まとめ

いかがでしたか。犬のしつけが下手な人は、共通して感情的になりやすい傾向が見られます。犬と正しい信頼関係を築くためにも、感情的にならず、常に落ち着いた態度で対応することを心がけてください。