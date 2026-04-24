車を手放してカーリースにしようか考えています。どんなケースならカーリースでコスパが良くなるでしょうか？

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カーリースは、車の維持費が高く感じる人にとって魅力的な選択肢のひとつです。「購入するより安くなるのでは」と考える方もいますが、すべてのケースでお得になるわけではありません。使い方によってはコストパフォーマンスが高くなる一方で、逆に割高になることもあります。   本記事では、カーリースの特徴を踏まえながら、どのような場合にコスパが良くなるのかを分かりやすく解説します。

カーリースの仕組みと購入との違い

カーリースは、一定期間の契約を結び、毎月定額を支払うことで車に乗れるサービスです。月額料金には車両代のほか、自動車税や車検費用などが含まれていることが多く、大きな出費を避けやすいのが特徴です。
一方で、車を購入する場合は初期費用が高くなりやすいものの、ローンを完済すれば自分の資産になります。また、走行距離の制限がなく、自由に使える点もメリットです。
カーリースは「借りる」サービスであるため、契約期間や使い方に一定の制約があります。この違いを理解することが、コスパを判断するうえで重要になります。
 

カーリースの方が、コスパが良くなるケース

カーリースが向いているのは、車にかかる支出を一定にしたい人です。毎月の支払いが決まっているため、車検や税金などのまとまった出費に悩まされにくくなります。急な支払いが発生しないことで、家計管理がしやすくなる点は大きなメリットです。
また、数年ごとに新しい車に乗り換えたい人にも適しています。購入した場合は売却の手間や価格の下落リスクがありますが、カーリースなら契約満了時に返却するだけで済みます。。
さらに、頭金を用意するのが難しい人にも向いています。購入時にまとまった資金が不要なため、手元の資金を減らさずに車に乗ることができます。結果として、貯蓄や他の支出とのバランスを取りやすくなるでしょう。
 

カーリースが割高になりやすいケース

長期間同じ車に乗る場合は、カーリースより購入の方が安くなることがあります。カーリースは便利な分、各種費用が月額に含まれているため、総支払額が高くなりやすい傾向があります。長く乗る予定がある場合は、トータルコストを比較することが大切です。
また、走行距離が多い人は注意が必要です。多くのプランでは走行距離に上限があり、それを超えると追加料金が発生します。営業などで日常的に長距離を運転する人は、結果的にコストが増える可能性があります。
さらに、車を自由にカスタマイズしたい人にも不向きです。返却時には原状回復が求められるため、改造や傷の修理に費用がかかる場合があります。このような制約を踏まえると、使い方によっては割高に感じることもあるでしょう。
 

自分に合った選び方で無駄な出費を防ごう

カーリースがコスパ良くなるかどうかは、ライフスタイルによって大きく変わります。毎月の支出を安定させたい人や、定期的に新しい車に乗りたい人には、カーリースは有力な選択肢です。
一方で、同じ車に長く乗る人や、自由に使いたい人には購入の方が向いています。重要なのは、単純な月額の安さだけでなく、総支払額や使い勝手も含めて判断することです。
自分の使い方に合った方法を選べば、無駄な出費を抑えながら車を快適に利用できます。カーリースと購入の違いを理解し、納得できる選択をすることが、結果的にコストパフォーマンスを高めることにつながります。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー