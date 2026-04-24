【B1第35節 見どころ】地区王者決定へ秒読み…群馬はCSへ王手、北海道は自慢の攻撃力を発揮できるか

4月25日と26日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第35節が開催される。レギュラーシーズンは残り4試合。東地区首位の宇都宮ブレックスは地区優勝マジックを2、西地区1位の長崎ヴェルカはマジックを1としており、今節にも地区王者が決まる。

「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」への出場枠は残り3つ。今節の北海きたえーるでは、レバンガ北海道と群馬クレインサンダーズが激突。CS出場圏内のワイルドカード4位と3勝差がある北海道は、引き続き負けられない状況が続く。一方、東地区2位の群馬はあと1勝で2年連続のポストシーズン進出が決定する。

勝敗を大きく左右する要素は、北海道のオフェンス力が上回るか、それとも群馬がリーグ屈指の堅守を発揮するか。ホームの後押しを受ける北海道は、富永啓生、ドワイト・ラモス、ケビン・ジョーンズが本来の得点力を示すことが連勝への条件。ジョン・ハーラーを軸に要所でオフェンスリバウンドを拾えるかどうかも、群馬を押しきるためのポイントになる。

群馬は2試合連続で失点を66点に抑えており、ディフェンスの遂行力は極めて高い。最優先で抑えるべきは、ここまで1試合平均19.0得点、3Pシュート成功率34.8パーセントを記録し、過去2度の対戦でチーム最多得点を許した富永だろう。細川一輝とコー・フリッピンが、常に相手エースの懐に入る密着マークで勝利の立役者に躍り出たい。

千葉Jは今節でCS出場権獲得を目指す [写真]＝B.LEAGUE

38勝を積み上げている千葉ジェッツは、今節連勝すれば自力でCS出場権を獲得。横浜ビー・コルセアーズを101－77で退けた前節の勢いのまま、今節もホームでの戦いに挑む。迎え撃つ相手は広島ドラゴンフライズ。昨シーズンまで在籍したクリストファー・スミスのほか、メイヨニック、晴山ケビンといったかつてのチームメートを抑えて主導権を握りたい。原修太と田代直希の地元出身コンビが、ディフェンスのけん引役となれるか注目だ。

平松ら若手の活躍を期待したいFE名古屋 [写真]＝B.LEAGUE

ファイティングイーグルス名古屋は、名古屋市枇杷島スポーツセンターでのホーム最終節で4連敗からの脱出を狙う。初の地区優勝へ王手をかけた長崎ヴェルカに対し、総力戦で相手の猛攻を食い止めたい。まずは第1クォーターをリードで終えて先手を取ることが重要。今節もショーン・オマラが欠場となれば、より日本人選手が奮起しなければならない。平松克樹、伊藤治輝などの若い力がミスを恐れないプレーを貫いて活力をもたらしたい。

カミアリーナでは、島根スサノオマジックと茨城ロボッツによる今シーズン最初で最後の2連戦が実施される。前節の島根はアウェーで長崎に106-74で敗戦。ターンオーバーは16個を数えただけに、失点を減らすためにはシュートで終わるオフェンスを徹底したいところ。インサイドの攻防では、ニック・ケイとエリック・ジェイコブセンによるマッチアップに注目したい。負傷者を抱える中、コートに立ち続ける島根の大黒柱には、ホームに歓喜を呼び込む活躍に期待が高まる。

文＝小沼克年



構成＝バスケットボールキング





B1リーグ戦において達成が期待される個人の記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。千葉ジェッツの富樫勇樹があと5本でB1史上初となる1300回3Pシュート成功の大記録達成となる。また、アルバルク東京のライアン・ロシターが7000得点の大台まであと2に迫っているほか、名古屋ダイヤモンドドルフィンズの中東泰斗も500スティールまであと2としている。さらに、シーホース三河のジェイク・レイマンも1000リバウンドまであと1に迫っており、各クラブをけん引する主力の記録達成に注目したい。

■B1第35節 試合日程



・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 宇都宮ブレックス（＠IGアリーナ）



GAME1：4月25日（土）13時05分～ GAME2：4月26日（日）13時05分～

・仙台89ERS vs 横浜ビー・コルセアーズ（＠ゼビオアリーナ仙台）



GAME1：4月25日（土）14時05分～ GAME2：4月26日（日）14時05分～

・千葉ジェッツ vs 広島ドラゴンフライズ（＠LaLa arena TOKYO-BAY）



GAME1：4月25日（土）14時05分～ GAME2：4月26日（日）14時05分～

・レバンガ北海道 vs 群馬クレインサンダーズ（＠北海きたえーる）



GAME1：4月25日（土）15時05分～ GAME2：4月26日（日）13時05分～

・越谷アルファーズ vs 川崎ブレイブサンダース（＠越谷市立総合体育館）



GAME1：4月25日（土）15時05分～ GAME2：4月26日（日）15時05分～

・富山グラウジーズ vs 秋田ノーザンハピネッツ（＠黒部市総合体育センター）



GAME1：4月25日（土）15時05分～ GAME2：4月26日（日）14時05分～

・シーホース三河 vs 三遠ネオフェニックス（＠ウィングアリーナ刈谷）



GAME1：4月25日（土）15時05分～ GAME2：4月26日（日）15時05分～

・京都ハンナリーズ vs 大阪エヴェッサ（＠島津アリーナ京都）



GAME1：4月25日（土）15時05分～ GAME2：4月26日（日）14時05分～

・島根スサノオマジック vs 茨城ロボッツ（＠カミアリーナ）



GAME1：4月25日（土）15時05分～ GAME2：4月26日（日）14時05分～

・ファイティングイーグルス名古屋 vs 長崎ヴェルカ（＠名古屋市枇杷島スポーツセンター）



GAME1：4月25日（土）15時35分～ GAME2：4月26日（日）15時35分～

・アルバルク東京 vs 滋賀レイクス（＠TOYOTA ARENA TOKYO）



GAME1：4月25日（土）17時05分～ GAME2：4月26日（日）15時05分～

・サンロッカーズ渋谷 vs アルティーリ千葉（＠青山学院記念館）



GAME1：4月25日（土）17時05分～ GAME2：4月26日（日）14時05分～

・琉球ゴールデンキングス vs 佐賀バルーナーズ（＠沖縄サントリーアリーナ）



GAME1：4月25日（土）18時05分～ GAME2：4月26日（日）18時05分～

【写真】B1第34節終了時点の“仮想”チャンピオンシップの組み合わせ