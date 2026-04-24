「痛風発作」を治療せずに放置するとどうなる？慢性化のリスクを解説【医師監修】

痛風は一度の発作で終わるとは限らず、適切に対処しない場合には他の関節へと広がることがあります。症状の進行によって生活への影響も大きくなるため注意が必要です。本章では、発作が広がるパターンや慢性化によるリスク、全身への影響について解説し、早期対応の重要性を理解できる内容をお届けします。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

足の親指以外にも広がる可能性

痛風発作は足の親指から始まることが多いですが、治療せずに放置すると他の関節にも広がる可能性があります。

発作が進行する関節の順序

初回の発作は足の親指に起こることが多いですが、再発を繰り返すうちに他の関節にも症状が現れるようになります。典型的には、足首、膝、手首、肘、指の関節へと広がっていきます。複数の関節が同時に炎症を起こすこともあり、これを多関節性痛風と呼びます。特に、適切な治療を受けずに尿酸値が高いまま放置していると、発作の頻度が増え、同時に複数の関節が侵される可能性が高まります。さらに進行すると、関節だけでなく周囲の軟部組織にも尿酸結晶が沈着し、痛風結節と呼ばれる硬い塊が形成されることがあります。

慢性化による合併症リスク

痛風を適切に治療せずに放置すると、関節の変形や機能障害が生じる可能性があります。繰り返される炎症によって関節軟骨が損傷し、変形性関節症へと進行することがあります。また、尿酸結晶が腎臓に沈着すると、尿路結石や慢性腎臓病のリスクが高まります。高尿酸血症は心血管疾患や高血圧、糖尿病などとも関連があることが知られており、痛風の背景にある代謝異常を放置することは、全身の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。こうした合併症を防ぐためにも、初期段階での適切な治療と生活習慣の改善が重要です。

まとめ

痛風発作は予兆を見逃さず、早期に対応することで重症化を防ぐことができます。足の親指のチクチクとした違和感や軽い痛みは、身体からの重要なサインです。これらの症状を感じたときには、生活習慣を見直し、必要に応じて医療機関を受診することが大切です。適切な治療と日常的な予防策を継続することで、痛風発作のリスクを大幅に減らし、快適な日常生活を維持することができます。予兆を感じたら自己判断で市販薬を飲み続けるのではなく、医療機関に相談しましょう。

参考文献

厚生労働省「アルコールと高尿酸血症・痛風」

厚生労働省「高尿酸血症」

日本生活習慣病予防協会「高尿酸血症／痛風」