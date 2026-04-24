タレントでレースクイーンとしても活動する安西茉莉（34）が24日までに自身のインスタグラムを更新。“ミニスカ富士山ショット”を披露した。

「富士山とレースクイーンは日本の宝ですよね モーターファンフェスタ ギャルパラ春祭りに出演しました」と19日に静岡・富士スピードウェイで開催されたイベントに参加したことを報告。

富士山を背景にした赤と白のミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「5/3,4は同じ富士スピードウェイでスーパーGTが開催されます」とアピール。「こちらも超絶たのしみです！一緒に22号車を応援しましょう」と、チーム・R'Qs（アールキューズ）の応援を呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「かわいい！」「富士山とコラボいいですね」「綺麗だよ〜」「お美しい」「日本のイメージカラー」「エガちゃんポーズ？」などの声が寄せられている。

安西は「令和のハイレグ天使」と自称し、インスタにコスプレ姿などを投稿。スーパーGTでチーム「アールキューズ AMG GT3」のレースクイーンを務めている。

公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB86・W58・H86。血液型O。趣味は旅行、コスプレ。特技は早口言葉、体の柔軟性。