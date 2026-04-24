中東情勢の影響で、福井県内でも、ナフサ（粗製ガソリン）から作られる一部の製品の入手が難しくなっている。

ホームセンターではシンナーが品薄となり、歯科医院ではゴム手袋の使用量を抑えるなど、関係者は対応に追われている。（北條七彩）

今月１５日、記者は坂井市内にあるホームセンターを訪れた。塗装作業に欠かせないシンナーの売り場の棚には、「現在入荷の予定は未定となっております」と書かれた小さな看板が置かれていた。塗装業者とみられる客は、店員に入荷予定を尋ねていた。

売り場担当者は「３月末頃から入荷が激減した。入荷があればラッキーと思うくらいだ」と明かす。主力の１・８リットル缶の入荷は以前の３分の１程度に減り、１人１個の購入制限を設けている。入荷は週１回に４〜５缶が来る程度で、入荷したその日の午前中には売り切れる状況が続く。

政府は、国内でのナフサやシンナーの供給量自体は足りているものの、流通段階で「目詰まり」が生じていると説明する。売り場担当者は「入荷の予定を聞かれるがはっきり答えられない。お客様にご理解いただくしかない」と厳しい表情だ。２３日時点でも状況は改善していないという。

影響は医療現場にも出始めた。「畑歯科医院」（坂井市）では、ゴム手袋の使用量を抑えるため、患者１人につく助手を２人から１人に減らした。

県歯科医師会理事も務める畑陽子院長（５２）は、ゴム手袋を販売する大手メーカーからの出荷がほぼない状態だと説明する。「歯科医院は規模が小さく、備蓄量は多くない」と声を落とす。

感染防止のため、ゴム手袋は再利用できない。畑さんは「品薄だからといって、感染対策をおろそかにはできない。安全な医療を提供できるよう、工夫を凝らしたい」と話す。

政府は供給不足への不安解消のため、備蓄している医療用手袋５０００万枚を５月から放出する方針だ。

◇

福井財務事務所は今月中旬、県内の建設業や製造業、ホームセンターなどの販売業者約３０社に、中東情勢の影響についての調査を実施した。「シンナーが値上がりし、見積額からの上乗せが生じることを顧客に説明している」（建設業者）、「新規の受注は断り、既存の受注にも制限をかけている」（プラスチック製造業者）などの回答があったという。

同事務所の担当者は「生産活動を制約するような状況には至っていない」としながらも、「原材料価格の高騰や数量確保を不安視する声は大きい。物価が上昇し、消費者にも影響が出る可能性はある」と分析する。

◆ナフサ＝原油を精製して作られる液体の石油製品。エチレンやプロピレンなどの「石油化学基礎製品」の原料。基礎製品はさらにプラスチックや合成繊維などの中間製品になり、衣料や医薬品といった最終的な製品となる。