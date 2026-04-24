【きょうから】ユニクロ、お得な『ゴールデンウィークキャンペーン』5月7日まで開催 のべ100商品以上が特別価格に 初日3日間はノベルティプレゼントも実施
ユニクロは、きょうから5月7日までの14日間にわたり『ゴールデンウィークキャンペーン』を開催。物価高や混雑回避志向で近場需要が高まるなか、レジャーから日常まで対応する商品をお得に展開し、幅広い過ごし方を後押しする企画となる。
【写真一覧】「Uniqlo U クルーネックT」など、お買い得価格になるアイテム例
◆「エアリズムインナー」など、初夏にも役立つアイテムが今期初の限定価格に
期間中はのべ100商品以上がお買い得価格となり、30商品以上が今季初の限定価格で登場する。
今期初の限定価格となるのは「Uniqlo U クルーネックT（MEN、WOMEN）」「エアリズムインナー各種（MEN、WOMEN）」「サングラス」など。気温が上がりはじめるこれからの生活で活躍しそうなアイテムが並んでいる（※お買い得期間は商品により異なる）。
お買い得商品のほかにも、全30色柄以上の豊富なバリエーションから選べるWOMENブラトップや、全60色柄以上から組み合わせ自由なMEN・WOMENのポロシャツ・ポロセーターのまとめ買いもキャンペーン期間を通して用意されている。
◆4月24日〜27日の期間中は、税込1万円以上の購入でノベルティプレゼントも
また、キャンペーン期間中には、ゴールデンウィークのワクワク感を盛り上げる、UTコレクションが計6つ登場。
「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（グラフィックTシャツ）」と「POP MART（グラフィックTシャツ）」がきょう24日より発売開始されるほか、「ドラゴンクエスト（グラフィックTシャツ）」は4月29日、「スター・ウォーズ（グラフィックTシャツ）」と「モンチッチ（グラフィックTシャツ）」は5月1日、「絵本コレクション『パンどろぼう』（グラフィックTシャツ・ドライパジャマ）」は5月4日に発売となる。
4月24日〜27日までの4日間は、税込1万円以上の購入者を対象にメッシュトートバッグと保冷ポーチのセットをプレゼントする企画も（※全5色展開だが色は選べない。店舗では先着、オンラインでは抽選となる）。
また、ライブ配信サービス「UNIQLO LIVE STATION」では期間中5回の配信を予定。チラシ情報の先行公開や、抽選で200人に5000円分のギフトカードが当たるキャンペーンも実施する。
【お買い得商品の一例】 ※通常価格→限定価格（税込）
・サングラス：2490円→1990円
（期間：4月24日〜30日）
・UNIQLO : C スウェットワイドパンツ：3990円→2990円
（期間：4月24日〜30日）
・UNIQLO : C スウェットストレートパンツ：3990円→2990円
（期間：4月24日〜30日）
・Uniqlo U クルーネックT（MEN、WOMEN）：1500円→990円
（期間：4月24日〜28日）
・エアリズムインナー（MEN、WOMEN）：1290円→990円
（期間：4月24日〜5月7日）
※エアリズムインナー対象商品：MENエアリズムVネックT半袖、MENエアリズムクルーネックT半袖、WOMENエアリズムキャミソール、WOMENエアリズムタンクトップ、WOMENエアリズムUネックT半袖
【写真一覧】「Uniqlo U クルーネックT」など、お買い得価格になるアイテム例
◆「エアリズムインナー」など、初夏にも役立つアイテムが今期初の限定価格に
期間中はのべ100商品以上がお買い得価格となり、30商品以上が今季初の限定価格で登場する。
お買い得商品のほかにも、全30色柄以上の豊富なバリエーションから選べるWOMENブラトップや、全60色柄以上から組み合わせ自由なMEN・WOMENのポロシャツ・ポロセーターのまとめ買いもキャンペーン期間を通して用意されている。
◆4月24日〜27日の期間中は、税込1万円以上の購入でノベルティプレゼントも
また、キャンペーン期間中には、ゴールデンウィークのワクワク感を盛り上げる、UTコレクションが計6つ登場。
「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（グラフィックTシャツ）」と「POP MART（グラフィックTシャツ）」がきょう24日より発売開始されるほか、「ドラゴンクエスト（グラフィックTシャツ）」は4月29日、「スター・ウォーズ（グラフィックTシャツ）」と「モンチッチ（グラフィックTシャツ）」は5月1日、「絵本コレクション『パンどろぼう』（グラフィックTシャツ・ドライパジャマ）」は5月4日に発売となる。
4月24日〜27日までの4日間は、税込1万円以上の購入者を対象にメッシュトートバッグと保冷ポーチのセットをプレゼントする企画も（※全5色展開だが色は選べない。店舗では先着、オンラインでは抽選となる）。
また、ライブ配信サービス「UNIQLO LIVE STATION」では期間中5回の配信を予定。チラシ情報の先行公開や、抽選で200人に5000円分のギフトカードが当たるキャンペーンも実施する。
【お買い得商品の一例】 ※通常価格→限定価格（税込）
・サングラス：2490円→1990円
（期間：4月24日〜30日）
・UNIQLO : C スウェットワイドパンツ：3990円→2990円
（期間：4月24日〜30日）
・UNIQLO : C スウェットストレートパンツ：3990円→2990円
（期間：4月24日〜30日）
・Uniqlo U クルーネックT（MEN、WOMEN）：1500円→990円
（期間：4月24日〜28日）
・エアリズムインナー（MEN、WOMEN）：1290円→990円
（期間：4月24日〜5月7日）
※エアリズムインナー対象商品：MENエアリズムVネックT半袖、MENエアリズムクルーネックT半袖、WOMENエアリズムキャミソール、WOMENエアリズムタンクトップ、WOMENエアリズムUネックT半袖