開催：2026.4.24

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 8 - 7 [フィリーズ]

MLBの試合が24日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとフィリーズが対戦した。

カブスの先発投手はエドワード・カブレラ、対するフィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェスで試合は開始した。

2回表、5番 ブランドン・マーシュ 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 CHC 0-1 PHI

2回裏、7番 ダンスビー・スワンソン 4球目を打ってライトへの犠牲フライでカブス得点 CHC 1-1 PHI

3回裏、6番 マイケル・ブッシュ 2球目を打ってセンターへのスリーランホームランでカブス得点 CHC 4-1 PHI

4回表、5番 ブランドン・マーシュ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 CHC 4-2 PHI

4回裏、3番 イアン・ハップ 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでカブス得点 CHC 5-2 PHI

6回裏、6番 マイケル・ブッシュ 初球を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 CHC 6-2 PHI

7回表、5番 ブランドン・マーシュ 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 CHC 6-3 PHI、8番 ジャスティン・クロフォード 3球目を打ってサードゴロ しかしサードが悪送球でフィリーズ得点 CHC 6-4 PHI、9番 ギャレット・スタッブス 初球を打ってセンターへの犠牲フライでフィリーズ得点 CHC 6-5 PHI

8回表、6番 エドムンド・ソーサ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 CHC 6-6 PHI

8回裏、4番 鈴木誠也 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでカブス得点 CHC 7-6 PHI

9回表、9番 アドリア・ガルシア 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 CHC 7-7 PHI

10回裏、7番 ダンスビー・スワンソン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 8-7 PHI

試合は8対7でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのハビエル・アサドで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はフィリーズのタナー・バンクスで、ここまで0勝2敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、3安打（1HR）、1打点、打率は.319となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-24 06:30:42 更新