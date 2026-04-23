名古屋競輪場のG3「アジア・アジアパラ大会協賛競輪」は2日目を迎える。注目は12Rだ。

機動力上位の中釜が4分戦をあっさり制圧か。地元勢が食らいついて中近決着。和泉の動きが良かった。上田は先手を取ってこそ。

＜1＞高橋和也 平野君が冷静でしたね。番手での1着だったけど直前練習から感じは良かった。中釜君へ。

＜2＞上田尭弥 自力で。

＜3＞和泉尚吾 真鍋（智寛）君が落車して大川君の先行1車みたいになったので、思い切ってカマしました。3着に残れたし、最大限のリカバリーはできた。自力自在。

＜4＞伊藤正樹 タイミングが悪くてスピードが合いながらも、川口君が強引に行ってくれたおかげ。余裕はありました。中近3番手。

＜5＞福島武士 和泉君へ。

＜6＞金沢幸司 比佐君へ。

＜7＞中釜章成 嫌な並びになったので、脚を使って先切りした。西田君が行かなかったので、バックは自分で仕掛けた。状態的には普通ですね。自力で。

＜8＞比佐宝太 自力で。

＜9＞宮崎大空 林（慶）君が強かった。調子は戻ってきたけど口が開いたりしたので修正したい。上田さんへ。