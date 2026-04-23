23日午後11時53分ごろ、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、東京都の東京渋谷区、神奈川県の横浜神奈川区、横浜旭区、横浜緑区、横浜瀬谷区、それに川崎川崎区です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□東京都

東京渋谷区



□神奈川県

横浜神奈川区 横浜旭区 横浜緑区

横浜瀬谷区 川崎川崎区

■震度1

□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京台東区

東京江東区 東京品川区 東京目黒区

東京大田区 東京世田谷区 東京中野区

東京杉並区 東京豊島区 東京北区

東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区

東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区

八王子市 東京府中市 調布市

町田市 小金井市 小平市

日野市 国分寺市 狛江市

東大和市 西東京市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜中区 横浜保土ケ谷区

横浜磯子区 横浜金沢区 横浜港北区

横浜戸塚区 横浜港南区 横浜泉区

横浜都筑区 川崎中原区 川崎高津区

川崎多摩区 川崎宮前区 横須賀市

平塚市 茅ヶ崎市 大和市

相模原緑区 相模原南区 厚木市

山北町 箱根町 湯河原町

愛川町 清川村



□茨城県

笠間市 土浦市 石岡市

取手市 つくば市 守谷市

坂東市 稲敷市 桜川市



□栃木県

宇都宮市



□埼玉県

加須市 久喜市 さいたま北区

さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま浦和区

川口市 所沢市 春日部市

狭山市 和光市 桶川市

富士見市 宮代町



□千葉県

東金市 山武市 多古町

芝山町 一宮町 長南町

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区

市川市 船橋市 野田市

習志野市 柏市 市原市

八千代市 鎌ケ谷市 浦安市

白井市 木更津市 君津市

南房総市



□山梨県

笛吹市 富士河口湖町



□静岡県

熱海市 伊豆市 東伊豆町

富士宮市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。