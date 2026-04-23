Photo: SUMA-KIYO

春も本番。キャンプやBBQ、お花見など、外で料理を楽しむ機会が増えてきましたね。

青空の下で食べる料理は格別ですが、釣った魚を捌いたり、ニンニクをたっぷり使った料理を作ったりしたあとに手に残る「頑固なニオイ」に困らされたことはありませんか？

あれって、普通の石鹸ではなかなか落ちてくれないんですよね…。

頑固なニオイを一瞬でリセット

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そんな臭いの悩みをスマートに解決してくれたのが、この「AS2OV（アッソブ）アウトドアソープ（2,420円）」。大阪でコスメブランドを展開する「ANSWERSOAP」が手がけており、厳選した自然素材を40日間じっくり熟成してつくられたプレミアムな石鹸です。

一番の特徴は、とにかく強力な消臭効果があること。配合されているのは、炭、コーヒー豆、シダーウッドといった天然の消臭素材。これらがニオイの元にしっかりアプローチして、綺麗さっぱり洗い流してくれるんです。

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僕は趣味の釣りで、釣った魚をキャンプ場で捌いて食べることがあるのですが、どれだけ洗っても手に残る生臭さにずっと頭を悩ませてきました。

釣り人なら分かってもらえるはずですが、捌いたあとの手の臭いって本当にしつこい…。どれだけ洗っても「まあ、こんなもんだよな」と諦めていたんです。

でも、この石鹸を使ったら一瞬で無臭に。嘘でしょ！？と疑う暇もないほどの消臭力。あまりのスッキリ感に、その日の晩酌は一段と美味しく感じられました。

1つで完結する究極のミニマル

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しかもこれ、実はカラダまで洗えちゃうんです。この多機能っぷりを知ったとき、僕のキャンプ道具のスタメン争いは決着しました。

アウトドアやスポーツでたっぷり汗をかいたあとのカラダも、これ一つあれば一撃ですっきり。さらには食器の洗浄にまで使えてしまうという、驚きの万能選手です。

あれこれ持たずに「これ一つあればいい」という圧倒的な安心感。ミニマルな装備を極めたいなら、もうこれを選ばない理由が見当たりません。

専用スチールケースの圧倒的魅力

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デザインの完成度が高いのも、僕らの所有欲をガッツリくすぐるポイント。専用のスチールケースとコードが付属していて、バックパックやキッチンラックにそのまま吊るしておけます。

この「使いたい時にすぐ手に取れる」圧倒的な機動力、そしてキャンプサイトの雰囲気をグッと引き立ててくれる無骨な見た目…。いやあ、たまりません。

Photo: SUMA-KIYO

ラインナップは、僕が愛用しているGRAY（消臭）のほかに、ニガヨモギやユーカリを使ったKHAKI（虫よけ）、シアバターやカカオを配合したSAX（日焼け対策）の計3種類。用途に合わせて使い分けるのも良さそうですね。

GWにキャンプやBBQを計画しているなら、ぜひこいつを装備に加えてみてください。一度この「ニオイが消える快感」を味わったら、もう普通の石鹸には戻れなくなりますよ。

Source: UNBY GENERAL GOODS STORE