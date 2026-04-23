2026年4月29日（水）25時35分〜26時05分 日本テレビにて放送の深夜単発ドラマ「AIに話しすぎた男」。

BALLISTIK BOYZ 砂田将宏が主人公・相内亮佑を演じる本作に、亮佑の友人役としてBALLISTIK BOYZ 日郄竜太・加納嘉将の出演が決定！演技初挑戦でアドリブも…!?

映像作品初挑戦という2人だったが、現場入りした瞬間から明るくスタッフ陣を盛り上げており、少し緊張した様子だった砂田も「2人がいたのでリラックスしてクランクインすることができました」と笑顔に。3人で出演したのはドラマの冒頭シーン。友人役の日郄が「知ってる？MIRAっていうアプリで…」と亮佑にAIアプリ「MIRA」を紹介。このアプリによって、亮佑の運命はどうなっていくのか…？

■砂田将宏がAIと一緒に考案 コラボドリンク発売！

4月25日（土）から「AMAZING COFFEE」とのスペシャルコラボレーションが決定！ドラマからインスピレーションを得て砂⽥がAIと⼀緒に考案したコラボドリンクを発売。「AIに話しすぎた男の一杯」として飽きがこないシンプルなミルクコーヒーとなっている。

コラボドリンクを購⼊いただいた⽅には、ドラマのキービジュアルアザーカットステッカーをプレゼント（3種ランダム）。ステッカーの裏側にあるQRコードを読み込むと特設サイトにアクセスできる。

このサイトのシークレットコードは、店内のポスターに仕掛けがあるとか…？コードを入力すると、特設サイトで砂田・日郄・加納によるスペシャル動画が見られる。詳細は「AMAZING COFFEE」のサイトにて。

【「AMAZING COFFEE」コラボ】

＜開催期間＞

2026年4⽉25⽇（⼟）〜5⽉8⽇（⾦）

※すべての商品は準備数に達し次第終了となりますのでご了承ください。

＜開催店舗＞

TOKYO NAKAMEGURO/OSAKA SOUTH SIDE/TOKYO GOTOKUJI/AICHI NAGOYA

※TOKYO HANEDA AIRPORT、ONLINEでの販売はございません。

■イントロダクション

AIが教えてくれるのは

あなたが本当に望む「答え」か、それともーー

結婚という幸福な決断を翌日に控えた相内亮佑（砂田将宏）。

順風満帆に見える彼の心を占めていたのは、優秀な恋人・林めぐみ（藤江萌）に対する「劣等感」と「迷い」だった。

行き場のない感情を抱えた彼が、ふと起動した最新のAIチャットボット「MIRA」。

「その悩み、あなたを完全に理解したAIに相談しませんか？」

「MIRA」は、スマートフォンやPCに蓄積された膨大なデータから亮佑自身が目を背け続けてきた「内なる声」を抽出していく。

自分とAIだけの密室空間。

ノイズのない世界で、完璧な客観的データを突きつけられた時 亮佑が導き出す「究極の選択」とは――。

AIという「鏡」を通して、現代人の心の奥底を描き出す。

あなたの価値観を揺さぶる、新感覚の密室ヒューマンドラマ。

■番組概要

出演者：砂田将宏 藤江萌 内山昂輝 日郄竜太 加納嘉将

主題歌：「All you need is me」（BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE）

脚本：中村允俊

演出：浦翔也

制作：関根龍太郎 新井秀和

企画/プロデューサー：三井陽介

プロデューサー：伊藤裕史 中村允俊 磯貝美来 川野辺圭吾

企画・制作：storyboard

制作プロダクション：bird and insect

制作協力：AX-ON エニシ

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/hanashisugita-otoko/

番組公式X：@M_ManWithMira_b

※推奨ハッシュタグ：＃AIに話しすぎた男

※このドラマは存在しますが、登場する人物、団体名、スタッフの一部は架空です。