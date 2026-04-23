俳優の高岡早紀（53）が22日、Instagramを更新。息子が作った手料理などが並ぶ“豪華風”な食卓を披露し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】高岡早紀の自宅キッチンや息子が作った手料理

長男、次男、長女と3人の子どもがいる高岡。これまでにも、「サンズキッチン。良い感じの音楽をかけて、息子たちの後ろ姿を眺めながら頂くシャンパン。最高！しかない。今夜もありがとう」と、広々とした自宅のキッチンで料理を作る息子たちの姿や、お酒を飲みながら晩ご飯を作る様子など、私生活をSNSで公開してきた。

息子が作った手料理などが並ぶ“豪華風”食卓に反響

22日に更新したInstagramでは、「今夜のごはん。息子が作ってくれた、牛肉とレンコンの梅干しとかつお節炒めをメインに、チャーハンや餃子など、中華のような和食のような。日々の残りものを並べるとこんな豪華風になるのよね〜。私のぬか床から、きゅうり、アボカド、カブ出してみました」とつづり、息子が作った手料理などが並ぶ食卓を公開した。

この投稿には、「すごい！！なんて器用な息子さんなんでしょう。素晴らしい」「完全にお店かと思ったんだけど…」「めちゃ豪華！楽しい食卓になったことでしょう！」など多くのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）