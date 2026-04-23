Perfumeドキュメンタリー映画より名曲「MY COLOR」のひとコマを写したポスタービジュアル解禁

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Perfumeの25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25years Document-』（5月15日全国公開）より、ポスタービジュアルが解禁された。

■Perfume3人の後ろ姿を大きくフィーチャー

今回解禁となったポスタービジュアルに写るのは、ライブの定番曲であり、あ～ちゃんの掛け声とともに手を挙げることでPerfumeとファンがひとつになる名曲「MY COLOR」のパフォーマンス時のひとコマ。ステージで輝く、Perfume3人の後ろ姿が大きくフィーチャーされている。

「25年を駆け抜けたPerfumeとあなたとのドキュメンタリー」の言葉どおり、“あなた”へのメッセージを感じ取ることができるポスタービジュアルとなった。

映画公開記念『Perfume AFTER SIGNAL PROJECT』も動き出し、公開に向けてますます盛り上がりを見せる『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』 。詳細は、作品サイトをチェックしよう。

■コールドスリープ発表後の裏側にも密着

本作では、コールドスリープ突入前のラストライブとなった2025年9月22日・23日開催の『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』をはじめ、世界中で多くの熱狂と感動を生み出してきた唯一無二のライブパフォーマンスと、結成から現在に至るまでのあ～ちゃん、かしゆか、のっちの軌跡を未公開映像とともに辿る。

さらに、コールドスリープ発表後の裏側にも密着し、それぞれに独占インタビューも敢行。Perfumeのこれまでの歴史とともに、25年の歳月を経て、アーティスト・人として成長し大人になった彼女たちが、それぞれ変わってきたもの、変わらず在りつづけるものを紐解いていく。

■映画情報

『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』

5月15日（金）全国公開

出演：Perfume

監督：佐渡岳利

音楽：中田ヤスタカ（CAPSULE）

配給：日活

(C)2026 Perfume “コールドスリープ” Film Partners.

■関連リンク

映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』作品サイト

https://www.perfume-web.jp/20×25-anniversary/perfume-movie/

Perfume OFFICIAL SITE

https://www.perfume-web.jp/