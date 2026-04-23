◆泉州大会旗・貝塚市長旗・泉佐野市長旗・泉南市長旗・阪南市長旗・熊取町長杯・岬町長杯争奪 第４３回泉州大会（１９日・くら寿司スタジアム堺ほか） ▽中学生の部・１回戦 大阪泉南ボーイズ９―２五條ボーイズ＝５回コールド＝

「泉州大会旗・貝塚市長旗・泉佐野市長旗・泉南市長旗・阪南市長旗・熊取町長杯・岬町長杯争奪 第４３回泉州大会」が開幕し、中学生の部でホストチームの泉州ボーイズと大阪泉南ボーイズ（ともに大阪南支部）がコールド勝ちで好発進した。

１４安打で９得点した大阪泉南が、２回戦に駒を進めた。初回１死二塁から米原主将、中山、窪田のクリーンアップ３連打で２点先取。２回は辻巻、井田、向井の３連打で１点、さらに中山の犠飛で計２点を追加した。２打点の４番打者は、変化球を巧打した先制点に「詰まり気味でもうまく運べた」と胸を張った。

継投策も決まった。先発の窪田は２回無失点に封じ「エースの座を勝ち取りたい」と新チームでの決意を宣言。２番手の金永は１回２失点も、向井が２回を０封してコールド勝ちにつなげた。

打線は３回に１点、５回には４点を追加。打順の偏りなく快音を響かせ、６打者が打点を稼いだ。キャプテンは「チームワークは最高。みんながひとつになって優勝を目指す」とホスト大会の頂点に視線を向けた。