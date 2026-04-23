“秋元康氏プロデュース”男性アイドルグループ「Cloud ten」メンバー30人お披露目 意気込み語る「世界でも愛されるグループに」
【モデルプレス＝2026/04/23】「シアターボーイズグループ」記者発表が23日に都内で開催。オーディションを経て選出されたCloud tenのメンバー30人がお披露目された。
【写真】秋元康手掛ける男性アイドルグループ、初パフォーマンスの姿
秋元康氏が総合プロデューサーを務めるCloud tenは、阿部晴仁、稲葉斗真、上野誠治、宇治斗真、大瀬礼葵、大和田歩夢、北凪晴、木村陽、興梠大和、駒井玲紅、小峯佑斗、桜木せな、佐藤流星、碩大翔、冨澤琉、西山巳喜多、根本純志、蓮水航太朗、濱屋元希、平石愛葵、平岡幹基、深水柊人、福嶋涼斗、福田結聖、福間しん、船水健佑、本田高優、松尾帆高、望月清秀、渡邊絢斗の30人でデビューとなった。なおグループ名は、「最高に幸せ＝Cloud nine」を超えるという意味が込められている。
ダイバーシティ東京プラザ内にオープンする専用シアターを拠点に活動するCloud tenは、「さりげない未来」「君とSomeday」「ごめん 愛こそすべて」の3曲をパフォーマンス。その後の質疑応答で、興梠は「まずは初披露が終わったということで少し安心しているのと、楽しかったなっていう気持ちがすごくあります。今回の振り付けは、自分の見せ方っていうところで、練習・リハーサルですごく苦戦したのがあるのと、特に難しかったなって思うのは、11人っていう大人数でフォーメーションを合わせるっていうところでした」とコメント。
そして「まだまだ改善点はあると思うのですが、僕たちにはシアターという大きな武器があります。このシアターや、これから行っていくイベントを通して、ファンの方々には僕たちがさらにパワーアップしていく、そんな成長していく過程を見ていただけたらありがたいです。本日はありがとうございました」と笑顔を見せた。
北海道から鹿児島まで全国から集まったメンバーについて、深水は東大や京大など高学歴メンバーがいると明かして「望月清秀くんと船水健佑を紹介したいと思います。望月清秀くんは、ダンスの全国大会でなんと日本一に輝いた実績を持っていて、彼のキレキレなダンスにぜひ注目してください。隣の船水健佑ですね。彼はちょっと特殊な経歴を持っていて。元料理人という異色な経歴を持っています。ついこの間まで魚をさばいていたそうです」と紹介。
そして「私自身も過去に水泳競技で県代表として国民スポーツ大会に出場した経験があるんですが、今はこうしてアイドルをしていると思うと、不思議な気持ちでいっぱいです。そんな普通は交わらないような私たちの個性が一つに重なった時、予想不能な化学反応を起こせるグループになると思っています。そんな規格外なCloud tenのこれからの活躍にぜひ期待してください」とアピールした。
最後に福間は「まずは8月のシアターオープンを最高な状態で迎えるために、これまで以上に死ぬ気で頑張っていこうと思っています。シアターで皆さんにお会いできることを、とてもとても楽しみにしています！そして将来は、日本だけではなく世界でも活躍できるグループを目指しています。決して簡単な道ではないですが、その景色をファンの皆様と一緒に見たいと、心から思っています。そしていつか日本だけではなく、世界でも愛されるグループに成長していけるよう、一歩ずつ全力で突き進んでいきます。これからも僕たちの活躍にご注目ください！」と笑顔で呼びかけていた。（modelpress編集部）
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◆“秋元康氏プロデュース”新グループ「Cloud ten」メンバー30人お披露目
秋元康氏が総合プロデューサーを務めるCloud tenは、阿部晴仁、稲葉斗真、上野誠治、宇治斗真、大瀬礼葵、大和田歩夢、北凪晴、木村陽、興梠大和、駒井玲紅、小峯佑斗、桜木せな、佐藤流星、碩大翔、冨澤琉、西山巳喜多、根本純志、蓮水航太朗、濱屋元希、平石愛葵、平岡幹基、深水柊人、福嶋涼斗、福田結聖、福間しん、船水健佑、本田高優、松尾帆高、望月清秀、渡邊絢斗の30人でデビューとなった。なおグループ名は、「最高に幸せ＝Cloud nine」を超えるという意味が込められている。
そして「まだまだ改善点はあると思うのですが、僕たちにはシアターという大きな武器があります。このシアターや、これから行っていくイベントを通して、ファンの方々には僕たちがさらにパワーアップしていく、そんな成長していく過程を見ていただけたらありがたいです。本日はありがとうございました」と笑顔を見せた。
北海道から鹿児島まで全国から集まったメンバーについて、深水は東大や京大など高学歴メンバーがいると明かして「望月清秀くんと船水健佑を紹介したいと思います。望月清秀くんは、ダンスの全国大会でなんと日本一に輝いた実績を持っていて、彼のキレキレなダンスにぜひ注目してください。隣の船水健佑ですね。彼はちょっと特殊な経歴を持っていて。元料理人という異色な経歴を持っています。ついこの間まで魚をさばいていたそうです」と紹介。
そして「私自身も過去に水泳競技で県代表として国民スポーツ大会に出場した経験があるんですが、今はこうしてアイドルをしていると思うと、不思議な気持ちでいっぱいです。そんな普通は交わらないような私たちの個性が一つに重なった時、予想不能な化学反応を起こせるグループになると思っています。そんな規格外なCloud tenのこれからの活躍にぜひ期待してください」とアピールした。
◆「Cloud ten」意気込み語る「世界でも愛されるグループに」
最後に福間は「まずは8月のシアターオープンを最高な状態で迎えるために、これまで以上に死ぬ気で頑張っていこうと思っています。シアターで皆さんにお会いできることを、とてもとても楽しみにしています！そして将来は、日本だけではなく世界でも活躍できるグループを目指しています。決して簡単な道ではないですが、その景色をファンの皆様と一緒に見たいと、心から思っています。そしていつか日本だけではなく、世界でも愛されるグループに成長していけるよう、一歩ずつ全力で突き進んでいきます。これからも僕たちの活躍にご注目ください！」と笑顔で呼びかけていた。（modelpress編集部）
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