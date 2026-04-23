2026年、GANG PARADEは解散する。その事実を前にして、彼女たちは今何を思うのか――。「信じたくない」といまだに思っているかもしれない。もうずっと前から終わりを覚悟していたと思っているかもしれない。あるいは、ただ静かに、胸の奥に何かが積もっていくのを感じているだけかもしれない。その最後の心の機微をリアルサウンドは全力でキャッチしようと思う。最初で最後のGANG PARADEメンバーのソロインタビュー連載をここに始める。撮影のために、メンバーにはいちばんお気に入りの衣装、いちばん思い出深い衣装をそれぞれに選んでもらった。インタビューの最後には、GANG PARADEの衣装をすべて手がけてきた外林健太のコメントも掲載する。最後の道を歩く11人の声、思いをここに刻んでいこうと思う。

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第1回目はアイナスターである。2022年春にWAggから昇格し、GANG PARADEに加入。オーディションに応募したのは、ほんの衝動のようなことだったのかもしれない。でも、その衝動が彼女の人生を変えた。必死になれる何かをずっと探していた女の子が、ようやく見つけた場所こそが、自分のいるべき場所だったと気づけたのだ。彼女がGANG PARADEとして、WACKの一員として過ごした時間は意地でも根性でもなく、ただ「ここにいたい」というそれだけの、とても純朴な気持ちそのものだったのだと思う。その切実さだけが、彼女をここまで連れてきた。そしてこの切実さは、どこかGANG PARADEと重なる。GANG PARADEとはずっと、そういうグループだった。おかしな言い方になるけれど、GANG PARADEには“GANG PARADE的”なメンバーが奇跡的に集まった場所でもある。きれいごとではない世界のなかで、泥だらけで、傷だらけで、分断されても、走り続けてきた。意味がないとしても、無駄になったとしても、道さえあれば何も失わないという確信と実体験。それが、GANG PARADEの強さだった。

「GANG PARADEが世界でいちばん最高のグループだった」と胸を張って終わりたいのだと、彼女は笑顔で話してくれた。すごくシンプルだけれど、いちばん大事なことだとあらためて思う。目一杯やりきって、余すところなく彼女自身がGANG PARADEと遊び人を愛して、GANG PARADEと遊び人に愛されること。それが今アイナスターがまっとうすべきことなのだ。アイナスターとは、愛の人である。

始まりがあれば、必ず終わりがある。パレードとは本来、終わりに向かって進むものでもある。だからこそ美しく、だからこそ胸を打ち、だからこそ愛おしい。パレードは終わっても、行進した記憶と道は残る。その最後の道を、アイナスターはどうやって歩いていくのか。その言葉を、ここに刻む。（編集部）

■WACKの子たちの映像を観て「ズルい！」って。悔しくて泣いたりしました

――北海道生まれ、神奈川県育ち。道産子ということになるんですかね？

アイナスター：北海道はお父さんの仕事の関係で3歳まで住んでいただけで、親戚とかがいるわけではないんです。横浜に引っ越してからはずっと横浜で育ったので、ホームタウンは横浜です。

――最初の記憶は何ですか？

アイナスター：北海道にいた頃の記憶はあんまりないんですけど、住んでいた家のドアがピンクだったのをやんわりと覚えていたり、家の近くの公園で仲良しの子たちとおっとっとを食べてた記憶とかはあって。でも、それが本当に最初の記憶なのかはわらかないです。引っ越す時、仲良しの子たちのお母さんたちが手作りのアルバムをくれたんです。そのアルバムを大事にしていて、何度も見ていたので、写真を「北海道に住んでいた頃の記憶」としてとらえるようになったのかもしれないです。

――どんな子どもだったんですか？

アイナスター：よく喋る子だったみたいです。仲良しグループのなかで誰かがお菓子を奪った喧嘩が起こって、お母さんたちが「どうしたの？」ってなった時に、私が早口で状況説明をしていたみたいです。イヤな子どもですよね（笑）。キャ・ノンにも「口から生まれた」ってよく言われるんですよ。

――（笑）。どんなことが好きな子どもでした？

アイナスター：母親がピアノの先生だったので、私も3歳からピアノを始めました。運動は一切できなかったです。3歳まで通ってた体操教室でも苦手な体操はサボってました。体育館に跳び箱、マット、平均台、網くぐりとかが並んでいるのを何周もするんですけど、イヤなものはこっそり飛ばす3歳児でした。やっぱ、イヤな子ですね（笑）。本はよく読んでました。

――どんな本を読んでました？

アイナスター：年中さんの時に、お父さんが童話の10冊セットみたいなのを誕生日にプレゼントしてくれて、それを繰り返し読んでました。小学校の時は、『5分後に意外な結末』（Gakken）というシリーズが好きでした。5分くらいで読み終わる短編がたくさん詰まってるシリーズで、全部のお話に意外な結末が待ってるんです。

――読書好きの賢い女の子だったんですね。

アイナスター：お父さんが学校の先生なので、それもあったのかもしれないです。小さい時、勉強頑張ってました。私、中学生の時は内申点が高くて、あの頃はすっごく頑張ってたし、ちゃんと勉強を頑張らないと怒られるような学校に入ったら、それと同じくらいにWACKに入って、大変なことになってしまいましたね。でも、WACKにいながらちゃんと学業をやらせていただいていました。

――子どもの頃に好きだった音楽、アニメとかは？

アイナスター：アニメは『プリキュア』です。おばあちゃんに『プリキュア』のコスプレの服を買ってもらって、それを着て踊ったりしていました。あと、よく週末にお父さんと一緒に映画を観に行って、パンフレットを買って帰ることもよくしていました。テレビっ子だったので、音楽はもちろん、いろんなエンタメが好きでした。

――音楽はどんなのを聴いていました？

アイナスター：お父さんが車で聴くために用意してくれてたのをよく聴いてました。『2010年ベストヒット』みたいなヒット曲を集めたCDを借りてきて、それをCD-Rに焼いたのとかを聴いたり。特定の誰かというよりは、王道J-POPを一通り聴く感じ。あと、お母さんはJUN SKY WALKER(S)が好きなので、小さい頃からずっと一緒に聴いていました。ロックに触れるのも早かったんだと思います。

――音楽を聴くだけではなくて、ステージで歌いたいと思うようになったきっかけは？

アイナスター：中学生の時ですね。それまでは「アイドルになりたい」とかはなくて、漠然と「将来、学校の先生になるのかな？」と思ってたんです。アイドルという存在を意識し始めた最初は、中学生の時にドハマりしたエビ中さん（私立恵比寿中学）。私、初めて好きになったアーティストがエビ中さんなんですよ。

――そこからほかのアイドルにも興味が出た？

アイナスター：はい。そこからWACKにもたどり着いて、BiSHさんの映像を観たんです。中学生の頃くらいまでは「アイドル最高！」「汗だくになりながらこんなに全力でパフォーマンスをするかっこいい人たちがいるんだ！」っていう感じで観てたんですけど、高校生になってから変化しましたね。学校生活があんまりうまく行ってなかった時にWACKの子たちの映像を観て、抱いたのは「ズルい！」っていうような感情だったんです。「こんなにがむしゃらに頑張れることがあって、それを応援してもらえて、必死になれてることが羨ましいなあ」って。だから、ライブ映像を観て、悔しくて泣いたりしました。でも、それが自分がアイドルになることに結びついたというのでもなくて。「じゃあ私は何ができるんだろう？」「私ももっと頑張らなきゃ」と思ってたくさん本を読んだり、独学でギターの練習をしたりして。その頃に、ちょうどWACKの研修生グループのWAggのオーディションの情報がSNSで流れてきたんです。そこからはノリです。オーディションを受けるのに人生を懸けるとかではなかった気がします。

――夢中になれるものを探していたなか、たまたまオーディションを見つけたというか。

アイナスター：それまでは勉強も頑張ってきたし、小学生の時は委員会活動を頑張ってたし。中学校も3年間学級委員をやって、3年間吹奏楽部に入ってましたし、頑張ってることがある自分が好きだったんですよ。けど、高校生になったら委員会の活動とかあんまりなくて、部活も陸上部の女子長距離のマネージャーになったので、「あれ？」みたいな。なんか、それがすごく悔しかったんですよね。そこからいろいろ探して、たどり着いたのがアイドルで。WAggのオーディションを受けることにした時、自分の部屋でカメラをセットして、タイマーで全身写真を撮りました。パジャマで（笑）。親に内緒で送ったんですけど、「次は事務所にきてください」という連絡がきたので、「事務所に行くんだったらママに言わなきゃヤバいな」と思って。

――お母さまの反応は？

アイナスター：その頃、ママと一緒に趣味でランニングをしていたんですけど、走りながら「実は書類審査で受かったから2次面接に行きたいんだよね」と言ったら、「一回行ってみれば？」と。お父さんには受かってから言いました。親には反対されず、今もすごく支えてくれてます。

■「WACKにも世間にもいらない人間なんじゃないかな？」って

――そこからWAggのメンバーになって、“アイナスター”という名前をもらって。名前をもらった時、どんなことを思いました？

アイナスター：最初の候補が“アイナ・ザ・スタート”だったんですよ。でも、「アイナ・ジ・エンドさんがいらっしゃるのに、アイナって使えるんですか？」となって。たぶん、「攻めすぎだ」みたいなことになったんだと思います（笑）。それで、リンゴ・スターみたいな感じでアイナスターになりました。この名前に決まって、どんなことを思ったんだろうなあ……。あ、でも、同期のメイ（キラ・メイ）の名前がめっちゃかわいいと思ったのは、よく覚えてます。「キラって、キラキラしてる感じでかっこいい！」って。私も“スター”なので、「メイと私でキラキラとスターだなあ」みたいなことも思いましたね。

――ナスさんは、WAggのメンバーになってから正規メンバーになるまで、少し時間がかかりましたよね。

アイナスター：そうなんです。昇格するまでに苦戦して、2年くらいかかりました。

――焦りみたいなものは感じていました？

アイナスター：最初の頃はそういう感情はなくて。同期のメイが昇格してからすぐにコロナ禍が始まっちゃったので、彼女のライブを観るタイミングもなかなかなかったですし。

――「悔しい」という感情が芽生えたのはいつでした？

アイナスター：PARADISESのオーディションの時です。

――WAggから新メンバーを追加するオーディション『PARADISESの素晴らしき未来』ですね。2020年10月くらいから始まったんでしたよね。

アイナスター：はい。あの時に初めてレコーディングをして、MV撮影にも参加したんですけど、「メイはもうこんなところにいるのか！」と実感しました。それまでの私は「毎日WAgg」という動画コンテンツを撮るくらいしかやることがなくて、そういうことを実感する機会がなかったんだと思います。

――ちなみに、このインタビューの撮影で選んだのは、そのオーディションの課題曲「PLEASE LISTEN TO MY」の衣裳ですね。

アイナスター：「PLEASE LISTEN TO MY」は、いちばん悔しい想いをした時期というか。コロナ禍だったから、ほとんどライブとかもできずにオーディション期間に突入したので、歌やダンスも全然できないままだったんです。「WACKにも世間にもいらない人間なんじゃないかな？」っていうのを、あの時に思っちゃって。でも、あの時期がなかったら、今の私は絶対にWACKにいないと思うんです。だから、「PLEASE LISTEN TO MY」は私にとってのルーツというか。

――合宿は、かなり長期間でしたよね。

アイナスター：実は私、オーディションの期間にもうパンクしちゃって、電車のなかで貧血を起こしたんですよ。親が迎えにきてくれて家に帰ったんですけど、次の日にマネージャーさんから「大丈夫ですか？」という連絡がきて、「すみません」と謝って理由を伝えたら、「渡辺（淳之介）さんにも念のために報告をしておきましょう」ということになりました。それで、渡辺さんと一対一でお話しをしたんです。

――どんなことを話しました？

アイナスター：今思えば考えが甘かったので、あの時の自分を殴ってやりたいです。「自分には存在価値がなくて、全然ダメで……」みたいなことを言ったら、渡辺さんは「アイナスターは、コロナ禍での活動しかほとんど経験してないけど、もっと楽しいことがあるし、まだそんなことは思わないで」と。あの時に一回打ちのめされましたけど、「そんなに言ってもらえるのならば頑張ろう」と思えました。オーディションの時、月ちゃん（月ノウサギ）がトレーナーとしてついてくれていて、ダメダメだった私に基礎から教えてくれたのも感謝してます。

――初心を思い出せるのが、この衣装？

アイナスター：ですね。久しぶりに着てみたら小っちゃくて、おなかが出ちゃいます（笑）。でも、今思えばすごいことですよね。まだオーディションに受かってもいないのに衣装を作ってくださったんですから。

■諦めなかった理由「渡辺さんとお仕事ができるWACKのアイドルになれるんだったら」

――正規メンバーに昇格するまでに、合宿は何回参加したんでしたっけ？

アイナスター：合宿は3回行って、PARADISESのオーディションでも合宿があったので、合計4回です。

――PARADISESのオーディションの時は、「これで昇格できなかったら、WAggメンバーとしていられるのはあと2年間」ということになっていましたよね？

アイナスター：だから私、ギリギリだったんです。そんな状況なのに、学業のために半年間活動を休止しちゃいましたし。

――昇格してギャンパレのメンバーになったのが2022年5月13日なので、分裂していた期間を経て、ギャンパレが再び動き始めた直後。2022年の元日の新聞広告で再始動を知って、次の日のO-WESTでのライブを観に行ったと前におっしゃっていましたよね。

アイナスター：再始動するって、私も全然知らなかったんです。あの時のO-WESTは、目の前でギャンパレがライブしていることが夢のようでした。

――研修生だった頃、どのグループのメンバーになる自分をいちばんイメージできていました？

アイナスター：PARADISESのオーディションの時に渡辺さんと話して、「私は渡辺さんと仕事をしたい」と再認識して。だから、それ以降は特定のグループに入ることをイメージするのではなくて、「渡辺さんとお仕事ができるWACKのアイドルになれるんだったら、どこでも頑張ります！」という気持ちになっていました。

――2022年3月の合宿で正規メンバーに昇格した時は、どんなことを思いました？

アイナスター：「やっと！」という感じでした。ギャンパレになれるのも嬉しかったです。でも、入るのがギャンパレとは思ってなかったんですよね、その時もすでにメンバーが多すぎて（笑）。ギャンパレのみんなも新しいメンバーが入るとは思ってなかったらしくて、びっくりしてましたね。セイ（カ能セイ）と私、どっちが先に名前を呼ばれたんだっけな？ 休業してたナル（ナルハワールド）が戻ってくることになってたので、ギャンパレの12人目か13人目が私でした。

――オーディションの時のPARADISESのメンバー以外との接点は、もともとあったんですか？

アイナスター：合宿の時にココ（ココ・パーティン・ココ）にはお世話になったんですけど、他のメンバーとはほとんど喋ったことがなかったです。ユア（ユメノユア）、ミキ（ヤママチミキ）、マイカ（キャン・GP・マイカ）とかは、たぶんほとんど喋ったことがなくて。キャ・ノン、ベビ（チャンベイビー）ともほとんど喋ったことなかったです。PARADISESのメンバーとは毎日一緒にいた期間があったし、メイは同期だから、それは心強かったんですけど。

――ギャンパレのメンバーとしての初ステージは、5月13日の渋谷クラブクアトロの予定でしたよね。お客さんの前に立つことはできなかったですけど。

アイナスター：コロナ禍で中止になりましたからね。その日に備えて練習していました。4月に城島高原でライブ（『春のWACK祭り IN 城島高原2022』）があったので、その前後の何日間かは13人で練習ができなくて。その時はまだナルハも戻ってきていなかったので、10人のギャンパレでライブをやっていました。ナル、セイと3人で練習したこともありましたし。その時期、WAggの卒業公演に向けての練習もしていて、結構大変でした。でも、ツラかったという記憶はないです。13人のフォーメーションを作るのは本当に大変でしたけど。

■グループ加入後は「『祝福されるためには頑張らなきゃいけない』と考えすぎてた」

――13人でステージに立ったのは、5月21日の横浜ベイホールでした。

アイナスター：今振り返ると、あの頃の私はいろいろなことについて固く考えすぎてましたね。メンバーに対してもそうだし、遊び人に対しても。「私が昇格して加入したことを納得させられなきゃダメだ」とずっと固く考えていて。最初のライブの時も「イエーイ！ デビュー日！」っていうよりは、「ここでちゃんといいライブをしないといけない」「私が入ったことを後悔させたくないし、裏切りたくない」「祝福されるためには頑張らなきゃいけない」と考えすぎていたというか。でも、アンコールの「CAN’T STOP」で、ステージから見た景色がきれいすぎて……遊び人のみんなが手を繋いでいて、バンドライトがキラキラ光ってるのを見て、自然と涙が出てきて。「ここが自分の居場所になるんだ」「こんなに幸せなことはないな」と思って、本当に幸せな気持ちになりました。

――ギャンパレのメンバーになってからは、積極的に意見を言うようにもしていましたよね？

アイナスター：「（意見を）言っていったほうがいい」とマネージャーさんに今回は言われていたんです（笑）。私、いろんな人から「空気が読めない」と言われていたので、「空気が読めないのを活かして先輩たちに物怖じせずに思ったことを言ったほうがいい」と。でも、「積極的に意見を言っていかないと認めてもらえないんだ」という考え方になっていたと思います。つまり、気負ってたということですね。

――気負わない、自然なアイナスターになれたきっかけは？

アイナスター：2025年と2024年の3月に『東京マラソン』に出たんです。素直になれたのは、最初の東京マラソンの時でした。

――『東京マラソン』、出る人をどうやって決めたんですか？

アイナスター：立候補制でした。「やりますか？」というお話をいただいた時、私は「最悪！」と思って（笑）。走りたくなさすぎて、物陰に隠れてうつむいてたんですよ。すぐに「走りたいです」、「楽しそう！」と言ってるメンバーを見て、「『チャレンジしてみよう』と思える気持ちが人に愛されるかどうかの差だ」というのを感じました。「これじゃん！」「そこじゃん！」と。でも、走りたくなさすぎて（笑）。小っちゃい頃も、クラスのみんなで鬼ごっこをしようってなっても、もはや校庭に行かないタイプでしたからね。

――迷っていた時、背中を押してくれたのは？

アイナスター：ココです。「走ろうよ！」と誘ってくれて。ラーメンを食べながら話し合って、決意しました。立候補した理由についてインタビューで話した時も、もう無駄なことは考えずに素直でいようと思って、「遊び人に好きになってもらいたいからです」と言ったら、みんなすごく応援してくれました。「ああ、こういうことでよかったんだ」とあらためて思いましたね。

――ギャンパレはメンバー各々が個性を引き出し合って支え合う雰囲気がすごくあるから、素直でいたほうがいいというのもある気がします。

アイナスター：ですね。天真爛漫でいることに関して、「私はそういう性格じゃないから」とは思わなかったですし。それに、遊び人からの愛だけは諦めきれなかったから（笑）。

――「パショギラ」の「お待たせしました、アイナスター！」というコール、遊び人に愛されていなかったら起こらないですよ。

アイナスター：本当に嬉しいです。あのコールが浸透して、「あのコールのためにライブにきました」と言ってくれる遊び人もいますし。

■本当に想像つかないんですけど……でも、終わるから。胸を張って終わりたいです

――6月にベスト盤をリリースすることになって、ツアーのスケジュールも徐々に発表されて、少しずつ解散が現実味を帯びてきていますよね。残りの日々をどのように過ごしていきたいと思っていますか？

アイナスター：「GANG PARADEを超えるグループはこの世いないな」と思っているんですけど、その気持ちを更新し続けて……そう思って終わりたい。本当にこれ以上やりきれる場所はないって思いたいし、こんなに一生懸命になれる場所も……“一生懸命”が目的ではないですけど。でも、こんなに愛にあふれる場所というか。メンバーも、遊び人も、GANG PARADEにしかないものをたくさん持ってるから。こんなに個性豊かなメンバーたちは、ほかに絶対にいないと思うし、遊び人もキャラが濃いんですよね。変な人が多い（笑）。なんて言うんだろうなあ。私たちも遊び人とずっといるのが飽きない、変な人が多すぎて。ライブをしてる時も、「今日はこういうノリ方なんだ？」とか「今日めっちゃみんな踊るじゃん！」「こんなコールあったっけ？」「新曲なのにもうコールが入ってる！」とか。一つひとつの反応、レスポンスが全部愛しいから、それがなくなるなんて本当に想像つかないんですけど………………でも、終わるから。想像つかないけど、終わるから。目一杯、余すところなくGANG PARADEを自分自身も楽しんで、愛を届けて、しっかり受け取って、ひとつもこぼさずに受け取って、「GANG PARADEが世界でいちばん最高のグループだ」と胸を張って終わりたいです。

――ベスト盤にはメンバー各々が選んだ曲も収録されますが、ナスさんは「イマヲカケル」を選びましたよね。

アイナスター：歌詞、めっちゃよくないですか？

――いいですよね。〈今×僕ら＝絶対 だ／止まらないここが大好きなんだ／ほら君が笑うから／生きる僕らの証明〉とか。

アイナスター：そうそう。本当にそう思う瞬間を遊び人がたくさんくれるから。去年の『GANG RISE』のツアーのグッとくる瞬間は、「イマヲカケル」の時が多かったです。もともと好きな曲だったんですけど、ライブでさらに魅力が爆発していました。私が思っていることをすごく言語化してくれている曲でもあるんですよね。〈これから始まる全て／受け止めていけるよ／後悔したくない〉とか、めっちゃいい。

――そう思いますよ。

アイナスター：解散はしてしまうけど、後悔したくない。解散したあとも聴く曲だと思います。私、遊び人が大好きなんですよ。だから………………ね、考えられないですよね。毎週会ってるくらいの人たちもいるわけで。「大阪に行ったらこの人に会える」とか、本当に各地で思ってるので。遊び人からもらった愛でここまでGANG PARADEを続けてくることができたから、返せるのかはわからないけど、できるところまでは返したいし、ちゃっかり受け取っていきたい。ちゃっかり、しっかり（笑）。

――（笑）。解散後は、どのようにしようと思っていますか？

アイナスター：解散後は遊び人になります、GANG PARADEのファンに。解散新規みたいな。「ファンになったのにライブ行けないじゃん！」って（笑）。でも、これはふざけてるわけじゃなくて。解散してからも、何をしても、ギャンパレの曲をずっと聴き続けると思います。私、休みの日でもギャンパレのライブ映像を観たりしてますから。自分がいない時期のMVとかを観たりもしますし。仕事だから観てるわけじゃなくて、好きなコンテンツとして観てるんですよ。それは変わらないと思います。だから、解散したら遊び人になる。みんなと同じように懐古します。

――今、誰推しでしたっけ？

アイナスター：今の推しですか？ 今の推しはヤママチミキですかねえ。自分が遊び人だったらミキのオタクをしてるかな？ 解散したことが悲しくて、映像を観ながら「もうライブには行けないのか」とか思って悲しくなっちゃう遊び人がいるかもしれないけど、私も同じ気持ちなので。同じ時間に私もきっと同じような気持ちを抱いている。だから、仲間がいると思って、お互いに遊び人を続けていけたらいいな、って。

■外林健太 コメント

PARADISESの衣装で、WACKではあまりテーマとしてこなかった清楚な制服スタイルの衣装。“私のなかをのぞいてほしい”という意味を込めて、胸元が本のように開いてるデザインにしています。

（取材・文＝田中大）