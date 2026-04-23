「いやらしい」「絶景」村重杏奈、陽光に照らされた胸元に視線くぎ付け「位置低いの最高」「我慢できません！」
元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈（27）が22日、自身のインスタグラムを更新。写真集『あんな』の表紙を公開するとともに、大胆に胸元を見せた撮影オフショットを披露した。
【写真】「絶景」「位置低いの最高」大胆に胸元を披露、太陽の光に照らされ素肌感満載の村重杏奈
村重は「ここで皆さんに初めて『あんな』な瞬間を公開します」「写真集表紙解禁です」とつづり、赤いレースの素肌感を感じられるキャミソールをまといアンニュイな表情でカメラを見つめる写真集の表紙をアップしている。
2枚目には、太陽の光に白肌が照らされ、妖艶な雰囲気がただようオフショットも披露。瞳を閉じ、柔らかな印象の胸元を大胆に見せた神秘的な1枚となっていた。
この投稿に、ファンからは「絶景」「我慢できません！」「いやーん、いやらしい」「位置低いの最高」「セクシー過ぎ」などと、“過去最大露出に挑戦”した村重の美ボディを称賛する声が集まっている。
【写真】「絶景」「位置低いの最高」大胆に胸元を披露、太陽の光に照らされ素肌感満載の村重杏奈
村重は「ここで皆さんに初めて『あんな』な瞬間を公開します」「写真集表紙解禁です」とつづり、赤いレースの素肌感を感じられるキャミソールをまといアンニュイな表情でカメラを見つめる写真集の表紙をアップしている。
2枚目には、太陽の光に白肌が照らされ、妖艶な雰囲気がただようオフショットも披露。瞳を閉じ、柔らかな印象の胸元を大胆に見せた神秘的な1枚となっていた。
この投稿に、ファンからは「絶景」「我慢できません！」「いやーん、いやらしい」「位置低いの最高」「セクシー過ぎ」などと、“過去最大露出に挑戦”した村重の美ボディを称賛する声が集まっている。