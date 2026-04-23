スカイマークは、三輪紱泰氏が代表取締役社長、根岸毅氏が代表取締役専務に就任する人事を発表した。

三輪紱泰氏は、1969年に兼松江商（現兼松）に入社。常務取締役、取締役副社長、代表取締役などを経て、2012年3月に鈴与に入社。静岡エアコミュータ社長、フジドリームエアラインズ（FDA）会長や特別顧問を経て、現在はスカイマークの社外取締役を務めている。

根岸毅氏は、1990年に全日本空輸（ANA）に入社。ANAロジスティクスサービス総務部長、Panda Flight Academy総務部長、全日空商事航空機事業部長、Pan Am International Flight Academy President＆CEO、OCS代表取締役社長を経て、鈴与の参与を務めている。

また、新任の取締役には、ANA出身で鈴与参与の宝鏡邦祐氏、ANA出身で鈴与顧問の加藤勝也氏、新任の監査役にはFDA代表取締役副社長の森谷和生氏が就任する見通し。

現代表取締役社長の本橋学氏、代表取締役専務の佐藤善信氏は退任する。佐藤善信氏は取締役相談役となる。

6月下旬開催予定の定時株主総会と、株主総会終了後の取締役会における決議を経て、正式に決定される。