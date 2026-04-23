リズムは、コンパクトに折りたたんで持ち運べる環境目安表示付き高精度温湿度計「COMFOMETER Portable（コンフォメーターポータブル）」を5月上旬から発売する。

好評の環境目安表示付き高精度温湿度計「COMFOMETER」に、折りたたんで持ち運べるコンパクトモデルが登場する。家の中のさまざまな場所や旅先のホテルなどで、温度・湿度を手軽に確認できる。めざまし時計としても使える多機能モデルになっている。

4つの主な特長として、持ち運びやすいサイズとカバー、快適な状態がわかる、高精度温湿度計、スヌーズ機能付きめざましアラーム−−が挙げられる。





持ち運びやすいサイズとカバーでは、カバーを閉じた状態のサイズは高さ26×幅94×奥行74mm。ピルケース程度の大きさで、旅行や出張の際にバッグに入れて運びやすいサイズ感となっている。重さは約120g（単4乾電池2本含む）。一般的なスマートフォンに比べて軽く、バッグに入れていても重さを感じにくい軽量設計とのこと。家の中のさまざまな場所での使用はもちろん、旅先のホテルやオフィス、病院など外出先にも気軽に持ち運べる。乾燥や温度変化で体調を崩しやすい旅行中や入院時の環境確認に役立つ。液晶画面を保護するカバーはスタンドを兼ねており、折りたたむとマグネットでピタリと閉まる。また、持ち運び時のボタンの誤動作を防ぐHoldスイッチを搭載した。リセット以外のボタン操作が無効になる。



「COMFOMETER Portable」（ライトグレー／ダークグレー）

快適な状態がわかるでは、カバーを閉じた状態見やすい液晶画面で現在の温度と湿度の状態をひと目で確認できる。画面左側に現在の温度、右側に現在の湿度の状態を、それぞれ上下に5段階でカーソル表示。真ん中のレベルを快適な範囲としているので、カーソルの位置を見るだけで現在の環境状態や、快適な環境に近づけるために取るべき行動が直感的にわかる。温度と湿度の状態から、画面上部に「快適」、「熱中症」、「インフルエンザ」の注意報を知らせるとのこと。「快適」は日本語と英語で表記、「熱中症」「インフルエンザ」注意報はアイコンも表示することでよりわかりやすくした。また、ライトボタンで液晶部のライトが点灯。ボタンを押している間と離してから5秒間、液晶部を照らす。暗い部屋でもスムーズに部屋の状態や時間を確認できる。

高精度温湿度計 高精度センサーを搭載し、温度±1℃、湿度±3％RHの精度（湿度精度は25度、60％RHの条件において）で環境状態を正確に知らせる。最高／最低ボタンを押すと、過去24〜25時間以内の温度・湿度の最高/最低値を確認でき、環境状態の変化を把握するのに役立つ。

ヌーズ機能付きめざましアラームでは、表示切替ボタンでメイン表示を切り替え可能。シーンに合わせ、温湿度計としても時計としても使用できる。スヌーズ機能付きのめざましアラームを搭載しており、トラベルクロックとしても便利に使用できる。慣れない旅先や寝坊できない出張先でも安心だとか。なお、電波時計ではないという。

［小売価格］オープン価格

［発売日］5月上旬

リズム＝https://www.rhythm.co.jp