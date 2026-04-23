高校生の娘から「おばさん臭い」と言われたことをきっかけにファッションを見直し、若見えに成功した41歳女性のビフォーアフターがInstagramで注目を集めています。これまで「無難」を選び続けていたという彼女が、ファッションコンサルを受けて変化していく過程に、共感の声が寄せられました。



【アフター写真】骨格ナチュラルに似合う服装で大変身

投稿したのは、夫婦関係を再生すべく「愛され妻になる」とSNSで決意表明した、やえこさん（fufu_aisare_yaeko）。



ファッションに目覚めるきっかけとなったのは、高3の娘からの一言でした。「50歳を過ぎてる友だちのママよりも、41歳のママの方が老けてるよ」--自分の年齢より一回り近くも上に見られていた現実に、強い衝撃を受けたといいます。



「それまでの私は、ファッションにもメイクにも全く興味がなく、とにかく『とりあえず無難に』『お金をかけないように』ということばかり考えて、自分のことを後回しにしていたんです。『まー仕方ないよね！ 40過ぎてるし、若くないし…』と諦めていました」



選ぶ服の色を変えるなど自分なりに試みたこともありましたが、「なかなかしっくりこなくて」とうまくいかず、最終的にプロのファッションコンサルに依頼することにしたそう。



コンサルによる診断の結果、やえこさんの骨格タイプは「骨格ナチュラル」と判明。プロが提案したのは、首元の詰まったトップスやボリュームのあるボトムスなど、身体のラインをあえて隠すアイテムでした。それまでの服装とはまったく異なる方向性で、最初は半信半疑だったといいます。しかし実際に着てみると、「姿勢もスタイルも表情も変わって見えた」と驚いたそう。大振りのアクセサリーや風合いのある素材感のセットアップを身にまとい、鏡に映った自分の姿に「こんな私もいるんだ！」と嬉しくなったと話します。



「自分の骨格に合わせて選ぶようになると、姿勢もスタイルも表情も変わって見えてビックリしました。おかげで、服を選ぶのが楽しくなりました！」



変化は家族との関係にも表れました。新しい装いを見た夫は照れ笑いを浮かべ、以前は「おばさん臭い」と言っていた娘とは、今では一緒に買い物へ行き、服を貸し借りする仲になったといいます。



イメチェンしたことで自信を持てるようになったやえこさんは、現在SNSを通して「愛され妻」への道のりを発信中。この背景には、自分自身との向き合い方があったといいます。



「イメチェンをきっかけに、自分が本当はファッションが好きだったと気づきました。これからは、かつての私のように自信が持てず悩んでいる女性たちのために、外見・身体・内面を整えるプロジェクトを作っていきたいと思っています」