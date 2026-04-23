タレントの王林が地元の青森県にある弘南鉄道「中央弘前」駅舎内に期間限定のカフェをオープンした。同駅は2028年4月から運行休止が予定されている弘南鉄道大鰐線にある。王林は、駅舎を利用することで地域の賑わいを取り戻そうと奮闘している。



【写真】地元で奮闘中！スタイル良くてカッコイイ！

王林は22日に更新したインスタグラムで「57cafeプレオープン始まりました!!」と投稿。「中央弘前駅にて8月にOpenを予定してるアップルパイ屋さんの『57cafe』のプレオープンが4/19～5/6までで始まりました!初日からたくさんの方が来てくれていて、ほんとに泣きそうになりながら接客させてもらったんだ 熱い言葉をたくさんありがとうございました 連日ほんとに大人気で早くに売り切れてしまってるようで みんなに食べてもらえるようにがんばるよ」と来場者に感謝の言葉。



続けて「まずはこのプレオープン期間で、中央弘前駅に賑わいと関心が集まることをねがって..そしてこれから、まちおこしの1つめとしてこのプロジェクトを皆さんと一緒に作り上げられたらとおもってます」と目標を明かした。王林は3月31日付で所属事務所との契約を終了し、過去に在籍しその後も業務提携を続けてきた地元・青森の「リンゴミュージック」に復帰した。



コメント欄には「有言実行に拍手です」「応援しています」「王林ちゃんの手助けしてみたい!」「本当 スタイル良くてカッコイイですね」などと称賛の声が多く届いている。



（よろず～ニュース編集部）