タキシード姿のニックも！ やのまん ディズニー「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」

記事ポイント やのまんの「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」全6種が阪急うめだ本店「Disney THE MARKET2026」で先行販売300ピースのミニサイズジグソーパズルで、完成サイズは16.5×21.5cm、価格は各1,650円（税込）コールドフォイル印刷による華やかな輝きが特長で、完成後は別売フレームでインテリアとして楽しめます やのまんの「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」全6種が阪急うめだ本店「Disney THE MARKET2026」で先行販売300ピースのミニサイズジグソーパズルで、完成サイズは16.5×21.5cm、価格は各1,650円（税込）コールドフォイル印刷による華やかな輝きが特長で、完成後は別売フレームでインテリアとして楽しめます

やのまんが、2026年6月中旬発売予定の「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」全6種を先行販売します。

先行販売の会場は、2026年4月29日から5月11日まで阪急うめだ本店で開催される「Disney THE MARKET2026」。

全国発売に先がけて、ディズニーやピクサー作品の絵柄をいち早くチェックできる機会です。

やのまん「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」

製品名：プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ価格：各1,650円（税込）発売時期：2026年6月中旬予定先行販売期間：2026年4月29日〜5月11日先行販売会場：阪急うめだ本店「Disney THE MARKET2026」完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピースラインナップ：モアナと伝説の海、シュガー・ラッシュ、モンスターズ・インク、リメンバー・ミー、エイリアン、ニック（タキシード）の全6種

「プチ2ライト」は、やのまんが展開するミニサイズピースのジグソーパズルシリーズです。

300ピースで組み立てやすく、コンパクトな完成サイズのため、集中して楽しみやすいのが魅力。

完成後はプチ2専用インテリアスタンドフレーム（別売）を使って、そのままデスクや棚に飾れます。

今回登場する「カラフル・ゴールドシリーズ」は、金箔のような輝きを感じさせるコールドフォイル印刷を採用。

鮮やかな色彩とグラデーションが光を受けてきらめく、特別感のある仕上がりです。

シリーズの特長

完成サイズは16.5×21.5cmと飾りやすいコンパクト設計です。

小さなピースを丁寧に組み合わせる達成感があり、気軽に取り組みやすい300ピース仕様。

推し活アイテムとしてデスクまわりや棚を彩りたい人にもぴったりです。

さらに、コールドフォイル印刷によって絵柄全体に華やかな光沢をプラス。

組み立てる時間も、完成後に眺める時間も楽しめるインテリアパズルです。

モアナと伝説の海

作品名：モアナと伝説の海価格：1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース

南国らしい色彩の広がりを、箔のきらめきとともに楽しめる一枚です。

海を思わせるブルーやグラデーション表現が映える、華やかなアートに注目。

シュガー・ラッシュ

作品名：シュガー・ラッシュ価格：1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース

ポップでカラフルな世界観を、小さなサイズにぎゅっと詰め込んだデザインです。

明るい色合いとゴールドの輝きが合わさり、飾ったときの存在感も十分です。

モンスターズ・インク

作品名：モンスターズ・インク価格：1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース

キャラクターの表情や作品らしいにぎやかさを、華やかな印刷で楽しめるアイテムです。

デスクや棚に飾りやすいサイズで、日常に遊び心を添えてくれます。

リメンバー・ミー

作品名：リメンバー・ミー価格：1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース

鮮やかな色彩表現と光沢感が引き立つ、作品の世界観に寄り添った一枚です。

グラデーションと箔の組み合わせによって、奥行きのあるビジュアルを楽しめます。

エイリアン

作品名：エイリアン価格：1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース

トイ・ストーリーで人気のエイリアンを、印象的なカラーと輝きで表現しています。

かわいらしさと華やかさを両立したデザインで、コレクションにもおすすめです。

ニック（タキシード）

作品名：ニック（タキシード）価格：1,650円（税込）完成サイズ：16.5×21.5cmピース数：300ピース

タキシード姿のニックを描いた、大人っぽい雰囲気のデザインです。

落ち着いたムードとゴールドの上品なきらめきが合わさり、インテリアとしても映える仕上がりです。

先行販売では、2026年6月中旬の全国発売に先がけて全6種を手に取れるのがポイントです。

300ピースの組みやすさと、完成後に飾れるコンパクトサイズを兼ね備えているため、パズル初心者にも取り入れやすいシリーズ。

作品ごとに異なる色彩や雰囲気を楽しみながら、お気に入りの1枚を選ぶのも、6種そろえて飾るのも楽しみ方のひとつです。

やのまん「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」はどこで先行販売されますか？

A. 先行販売は、阪急うめだ本店で2026年4月29日から5月11日まで開催される「Disney THE MARKET2026」で実施されます。

全国発売より前に購入できる機会です。

Q. 商品の価格とサイズはどうなっていますか？

A. 価格は全6種とも各1,650円（税込）です。

完成サイズは16.5×21.5cmで、300ピースのミニサイズジグソーパズルとして気軽に楽しめます。

Q. 完成した後はどのように楽しめますか？

A. 完成したパズルは、プチ2専用インテリアスタンドフレーム（別売）を使用することで、そのままデスクや棚に飾れます。

推し活や部屋のアクセントにもぴったりです。

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